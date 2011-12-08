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Dünya

ABD, sanal büyükelçiliğinin bloke edilmesini kınadı WASHINGTON (A.A)

08 Aralık 2011 10:58

-ABD, sanal büyükelçiliğinin bloke edilmesini kınadı WASHINGTON (A.A) - 08.12.2011 - ABD, önceki gün sanal ortamda açtığı İran Büyükelçiliğinin bloke edilmesini kınadı.  Beyaz Saray'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, ''İran hükümetinin, bu eylemiyle, halkının çevresinde sansür ve elektronik gözetim perdesi inşa etmeye bağlılığını bir kez daha ortaya koyduğu'' bildirildi.   ABD'nin önceki gün sanal ortamda açtığı İran Büyükelçiliğinin sitesi dün İranlı yetkililer tarafından bloke edilmişti. İranlı internet kullanıcıları, önceki gün sanal ortamda İngilizce ve Farsça dillerinde hizmet vermeye başlayan ABD'nin İran Büyükelçiliğinin sitesine kısa bir süreliğine erişebildiklerini, ancak siteye dün erişim sağlanamadığını söylemişlerdi. ABD, önceki gün İngilizce http://iran.usembassy.gov, http://tehran.usembassy.gov, Farsça da http://persian.iran.usembassy.gov adreslerinden hizmet veren sanal İran Büyükelçiliğini hizmete soktuğunu açıklamıştı. Sitede yayımlanan video mesajında, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, diplomatik ilişkilerin yoksunluğunun, ABD ve İran vatandaşları arasındaki diyaloğa engel olduğunu söylüyor.  Clinton, sanal büyükelçiliğin, iki ülke halklarının birbirlerini daha iyi anlamaları ve engelleri aşmak için yeni teknolojinin kullanılması çabası olduğunu belirtiyor.

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