T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD Şam elçisini geri gönderiyor

Hayatının tehlikede olduğunu gerekçe göstererek Suriye'den ayrılan ABD'nin Şam Büyükelçisi Robert

06 Aralık 2011 02:00

T24 - Hayatının tehlikede olduğunu gerekçe göstererek Suriye'den ayrılan ABD'nin Şam Büyükelçisi Robert Ford tekrar görev yerine dönüyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, Büyükelçi Ford'un Washington'daki görüşmelerini tamamladığını belirtti. Yetkili, ABD'nin Şam Büyükelçisi Ford'un bu gece Şam'a döneceğini söyledi.

Washington yönetimi, Ford'un şahsına yönelik tehditleri gerekçe göstererek altı hafta önce Şam Büyükelçisini geri çekmişti.

Suriye'de şiddet olaylarının başlamasının ardından ABD'nin Şam Büyükelçisi Ford, çeşitli defalar muhalifleri ziyaret etmişti.

Ford bu ziyaretlerinin birinde domatesli saldırıya uğramıştı. ABD bu durumu gerekçe göstererek, elçisini Washinton'a çağırmış ama geri çekmediğini duyurmuştu.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24