ABD Şam elçisini geri gönderiyor

T24 - Hayatının tehlikede olduğunu gerekçe göstererek Suriye'den ayrılan ABD'nin Şam Büyükelçisi Robert Ford tekrar görev yerine dönüyor.



ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, Büyükelçi Ford'un Washington'daki görüşmelerini tamamladığını belirtti. Yetkili, ABD'nin Şam Büyükelçisi Ford'un bu gece Şam'a döneceğini söyledi.



Washington yönetimi, Ford'un şahsına yönelik tehditleri gerekçe göstererek altı hafta önce Şam Büyükelçisini geri çekmişti.



Suriye'de şiddet olaylarının başlamasının ardından ABD'nin Şam Büyükelçisi Ford, çeşitli defalar muhalifleri ziyaret etmişti.



Ford bu ziyaretlerinin birinde domatesli saldırıya uğramıştı. ABD bu durumu gerekçe göstererek, elçisini Washinton'a çağırmış ama geri çekmediğini duyurmuştu.





