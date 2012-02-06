ABD, Şam Büyükelçisi'ni geri çekti!

T24

Obama: Suriye sorunu müzakereyle çözülmeli



NBC televizyonuna verdiği mülakatta Obama, İsrail'in İran'ın tesislerini önümüzdeki ilkbahar gibi yakın bir tarihte vurmayı planladığı söylentisine ilişkin, İsrail'in konuyla nasıl başa çıkacağına henüz karar vermediğini düşündüğünü belirtti.Krizi diplomatik yollarla çözmeyi hedeflediklerini söyleyen Barack Obama, ''Ancak hiçbir seçeneği bertaraf etmediğini'' kaydetti.ABD ve İsrail, İran'ı nükleer bomba üretmeye çalışmakla suçluyor. İran ise nükleer faaliyetlerinin tamamen barışçıl amaçlar taşıdığını belirtiyor.Birleşmiş Milletler'e bağlı Atom Enerjisi Kurumu'nun geçen Kasım ayında yayımladığı İran raporunda, ülkenin nükleer faaliyetlerinin potansiyel askeri boyutundan duyulan ciddi kaygılar dile getirilmişti.Viyena merkezli Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, İran'ın ''bir nükleer patlayıcı cihazla'' alakalı denemeler yaptığı yönünde bilgiler elde ettiğini açıkladı.Bu açıklama ertesinde Avrupa Birliği ve ABD İran'a yönelik ek yaptırımlar getirdiler. Bunlar arasında İran ekonomisinin can damarı petrol endüstrisini hedefleyen yaptırımlar da var.AB, İran ham petrolü ve petrol ürünlerine ambargo koyma kararı aldı. Halihazırdaki sözleşmelere en geç 1 Temmuz tarihine kadar sadık kalınacak. Şu an İran petrolünün yaklaşık beşte birini satın alan Avrupa Birliği, bu tarihten sonra petrol alımının duracağını söylüyor.Başkan Obama pazar günü verdiği televizyon mülakatında, İsrail'in İran'ın nükleer faaliyetlerinden kaygı duymakta haklı olduğunu ve ABD'nin İsrail hükümeti ile bu konuda aynı düşündüğünü ve beraber çalıştığını vurguladı.İsrail'in İran'a yönelik olası bir saldırıdan önce Washington'a danışıp danışmayacağı sorulan Obama, direkt bir cevap vermektense, ''ABD ve İsrail daha önce hiç olmadığı kadar yakın askeri ve istihbarat iletişi içinde'' demekle yetindi.Obama, NBC'deki "Today" programında, tüm koşulların, ABD ve müttefiklerinin Libya'daki askeri operasyonuna benzer bir müdahaleye elvermediğini söyledi.ABD Başkanı, Suriye'de müzakere yoluyla çözümün mümkün olduğunu da kaydetti.Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın iktidarı bırakması taleplerini sürdürdüklerini söyleyen Obama, Amerikan yönetiminin Suriye'deki şiddetle ilgili tutumunu savundu.