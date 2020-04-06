ABD, salgının 'pik' noktasına yaklaşıyor: "Bu bizim 11 Eylül anımız olacak"

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ABD Sağlık Bakanı Jerome Adams, bu haftanın ABD'lilerin geçireceği "en üzücü ve zor" hafta olacağını ifade ederek, gelecek dönemi Japonya'nın 2. Dünya Savaşı'ndaki Pearl Harbor saldırısı ve 11 Eylül 2001 terör saldırılarıyla kıyasladı.

Cumhuriyetçi Parti'ye yakınlığıyla bilinen Fox News kanalına konuk olan Adams, "Üzülerek şunu söylemeliyim; bu ABD'lilerin hayatınındaki en zor ve üzücü hafta olacak" diye konuştu.

Adams, "Bu bizim 11 Eylül, Pearl Harbor anımız olacak. Ancak bu durum tek bir yerde değil, ülkenin her noktasında gerçekleşiyor olacak" dedi ve ekledi; "ABD halkının bunu anlamasını istiyorum".

ABD'de şu ana kadar Koronavirüs salgını nedeniyle 9 bin 500 kişi hayatını kaybetti. 11 Eylül saldırılarında 2 bin 977 kişi, Pearl Harbor'da ise 2 bin 335 ABD askeri ve 68 sivil hayatını kaybetti.

ABD'nin Koronavirüs salgını danışmanları, hastalığın ülkede 'pik' noktasına ulaşmak üzere olduğunu tahmin ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, nisan ayı boyunca önlemlere uyulursa "tünelin ucunda ışık olduğunu" söyledi.