ABD: Ankara'da saldırı uyarısını Türk makamlarından teyit alarak yapmıştık

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Ankara’nın merkezinde dün akşam meydana gelen, en az 37 kişinin öldüğü terör saldırısı öncesi 11 Mart'ta Ankara'daki vatandaşlarını uyardığı 'potansiyel terör saldırısı'yla ilgili açıklama yaptı.

Büyükelçilik hesabından atılan tweette, "ABD Büyükelçiliği'nin Ankara'daki ABD vatandaşlarına yönelik mesajı hakkında Türk basınında yer alan spekülasyonlara ilişkin gerçekler şöyledir" denildi ve şöyle devam edildi:

​"ABD Büyükelçiliği geçtiğimiz hafta sosyal medyada dolaşan ve Türk hükümeti kaynaklı olduğu belirtilen bir uyarı mesajı yoluyla bir tehdit bilgisinden haberdar olmuştur. Söz konusu uyarıyı Türk makamlarıyla teyit eden büyükelçilik, Türk hükümetinden herhangi bir tehdit bilgisi edindiğimizde rutin olarak yaptığımız şekilde, aralarında hem devlet görevlileri hem de sivillerin bulunduğu Ankara'daki tüm ABD vatandaşlarına ve ABD Büyükelçiliği'nin tüm çalışanlarına yönelik bir bilgi notu yayınlamıştır."

ABD Büyükelçiliği 11 Mart'ta bir açıklama yayınlayarak Ankara'daki ABD vatandaşlarını, "kişisel güvenlik planlarını gözden geçirmeleri ve çevrelerine dikkat etmeleri" yönünde uyarmıştı. Açıklamada, "Ankara'nın Bahçelievler bölgesindeki Türk hükümet binaları ve konutlarına yönelik potansiyel bir terör saldırısı bilgisi alındığı, ABD vatandaşlarının bu bölgeden uzak durmaları" belirtilmişti.