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Dünya

ABD: Saldırı girişimi arkasında El Kaide var

ABD Adalet Bakanlığı, Eylül ayında New York metrosuna yönelik saldırı girişiminin arkasında, El Kaide terör örgütünün bulunduğunu açıkladı.

07 Temmuz 2010 03:00

T24 - 2009 yılı Eylül ayında ABD'de bir metoya yönelik saldırı girişiminin arkasında El Kaide'nin olduğunu açıklayan ABD Adalet Bakanlığı, üç El Kaide liderinin saldırı girişimi ile suçlandığını belirtti.

ABD Adalet Bakanlığı, Eylül ayında New York metrosuna yönelik saldırı girişiminin arkasında, El Kaide terör örgütünün bulunduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, saldırı girişimiyle ilgili üç El Kaide liderinin suçlandığı belirtilirken saldırıların Salih el-Somali, Raşid Rauf ve El Şürkicuma adlı kişilerin ''ABD ve diğer batı ülkelerinde terör saldırıları programı yönettiği'' kaydedildi.

Açıklamada, bu kişilerin New York'ta saldırı düzenlemeleri için Afgan uyruklu Necibullah Zazi ve işbirlikçileri Zareyn Ahmedzay ile Adis Meduncanin adlı şahısları görevlendirdikleri de ifade edildi.

Zazi geçen Ekim ayında, işbirlikçileri ise birkaç hafta sonra yakalanmıştı. Zazi, saldırı hedeflerinin başında New York metrosunun geldiğini söylemişti.


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