ABD: Saldırı girişimi arkasında El Kaide var

ABD Adalet Bakanlığı, Eylül ayında New York metrosuna yönelik saldırı girişiminin arkasında, El Kaide terör örgütünün bulunduğunu açıkladı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, saldırı girişimiyle ilgili üç El Kaide liderinin suçlandığı belirtilirken saldırıların Salih el-Somali, Raşid Rauf ve El Şürkicuma adlı kişilerin ''ABD ve diğer batı ülkelerinde terör saldırıları programı yönettiği'' kaydedildi.Açıklamada, bu kişilerin New York'ta saldırı düzenlemeleri için Afgan uyruklu Necibullah Zazi ve işbirlikçileri Zareyn Ahmedzay ile Adis Meduncanin adlı şahısları görevlendirdikleri de ifade edildi.Zazi geçen Ekim ayında, işbirlikçileri ise birkaç hafta sonra yakalanmıştı. Zazi, saldırı hedeflerinin başında New York metrosunun geldiğini söylemişti.