ABD Sağlık Bakanı: Ülkede Covid-19'a bağlı ölümlerin fazla olma nedeni altta yatan çok sayıda hastalık olması

ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanı Alex Azar, ülkede 90 bin'e yaklaşan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) bağlantılı can kaybını değerlendirirken vatandaşların altta yatan sağlık sorunlarının ölümün fazla olmasına neden olduğunu söyledi.

CNN'e konuşan Azar, dünyada Covid-19 bağlantılı ölümlerin en fazla olduğu ABD'ye ilişkin "ABD halkı oldukça çeşitli. Birden fazla sağlık sorununu içinde barındıran bir nüfus. Özellikle azınlık topluluklarında birden fazla altta yatan hastalık bulunuyor. Bu durum sağlık sistemimizde talihsiz bir miras" dedi.

Azar, açıklamaları üzerine kendisine "ABD'de ölümün diğer ülkelerden fazla olması halkın daha sağlıksız olmasından mı kaynaklanıyor?" sorusuna söylemek istediğinin bu olmadığı yanıtını verdi. Öte yandan Azar, ABD'de obezite, hipertansiyon ve diyabet gibi hastalıkların yükünün daha ağır olduğunu vurguladı.

Azar, sağlık sorunları yaşadığı için ABD halkını suçlamadığını, yalnızca daha riskli bir durum olduğunu vurgulamak istediğini söyledi.