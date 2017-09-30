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Dünya
Deutsche Welle

ABD Sağlık Bakanı Tom Price istifa etti

ABD Sağlık Bakanı Tom Price, yüksek seyahat harcamalarının ortaya çıkması üzerine artan baskılar sonucu istifa etti. Price, Trump yönetiminden ayrılan ilk bakan oldu.

30 Eylül 2017 14:53

ABD Sağlık Bakanı Tom Price, hükümet adına yaptığı seyahatlerde yüksek ücretli özel jet kiraladığının ortaya çıkması üzerine istifa etti.

Politico isimli internet sitesinin ortaya çıkardığı skandalda Price en az 26 seyahatinde, tarifeli alternatifler olmasına karşın özel jet kiralamayı tercih etti ve bu seyahatlerin bir kısmını kişisel nedenlerle gerçekleştirdi.

Price ayrıca Avrupa, Afrika ve Asya'ya yaptığı seyahatlerde askeri uçak kullanma yoluna gitti. Bu seyahatlerin masraflarının yaklaşık 500 bin dolar olduğu tahmin ediliyor. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada yurtdışı seyahatlerinde kullanılan araçlar onaylanırken, yurtiçindeki özel jet kullanımının onaylanmadığı kaydedildi.

Skandalın ortaya çıkması sonrası 62 yaşındaki bakan masrafların yaklaşık 50 bin dolarlık bir kısmını ödese de, çarşamba gününden beri artan baskılar sonrası cuma günü istifasını teslim etti.

Yeni denetim geliyor

Price'ın istifasına üzerine harekete geçen ABD yönetimi, bakanların harcamalarını denetlemek için yeni bir mekanizma oluşturdu. Temsilciler Meclisi Denetim ve Hükümet Reformu birimi tüm üst düzey yetkililerin seyahat harcamalarını inceleme altına aldı.

Trump yönetimi ayrıca Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly'ye, hükümet yetkililerin bundan sonra yapacakları seyahatler için kullanılacak hava araçlarını onaylama ve imza yetkisi verdi.

Trump kabinesinin ilk kaybı

Sağlık Bakanı Price, göreve geldiği Ocak ayından bu yana birçok üst düzey yetkilisi ile yollarını ayırmak zorunda kalan ABD Başkanı Donald Trump kabinesinden giden ilk bakan oldu.

Trump, daha önceden Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, FBI Başkanı James Comey, Beyaz Saray Genel Sekreteri Reince Priebus, Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, Baş Stratejist Steve Bannon, İletişim Direktörleri Anthony Scaramucci ve Mike Dubke gibi isimlerle çeşitli nedenlerle yollarını ayırmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP,AP/ÇÖ,EC

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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