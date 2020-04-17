ABD Sağlık Bakanı: Kalabalık yerlerde maske takmak bir saygı göstergesi

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ABD Sağlık Bakanı Jerome Adams, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sürdüğü sürece toplu alanlarda maske takmanın bir "saygı göstergesi" olduğunu söyledi.

Fox & Friends programına katılan Dr. Adams, "Maske tartışmalı bir konu ama biliyoruz ki virüsün başkalarına bulaşmasını engelliyor. Ben bunun bir saygı göstergesi olduğunu düşünüyorum çünkü asemptomatikseniz bunu başkalarına bulaştırmanızı engeller" dedi.

Adams, sokaklarda maske takma zorunluluğunun izolasyon kurallarının hafifletilmesi konusunda karar alma yetkisi verilen valilerin göz önünde bulunduracağı bir önlem olduğunu söyledi.

ABD'de en fazla Koronavirüs vakasının görüldüğü New York'ta Vali Andrew Cuomo, sosyal mesafe uyarılarının yanı sıra herkesin sokakta maske takmasının zorunlu olduğunu duyurmuştu.

Dr. Adams, "Özellikle New York gibi kalabalık yerlerde, insanları içeride tutmak daha büyük sıkıntı. O yüzden dışarı çıkacaksan diğerlerini korumak için maske takmalısın" dedi.

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ABD Sağlık Bakanı, Mart ayının başında vatandaşlara "Maske almayı bırakın" çağrısı yapmıştı. Dr. Adams, o dönem doğru bir şekilde maske takmamanın daha tehlikeli olduğunu, maskeyi düzeltmek isteyen kişinin yüzünü eline götüreceğini söylemişti.