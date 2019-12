ABD sağı siyasete kan bulaştırdı

T24 - ABD’de hızla yükselen aşırı sağcı Çay Partisi hareketi ilk kurbanlarını verdi. Sarah Palin’in hedef gösterdiği Gabrielle Giffords radikal bir genç tarafından vuruldu.



ABD’nin deneyimli politikacılarının “İlk ya da ikinci kadın başkan olabilir” diye tarif ettiği Temsilciler Meclisi üyesi Gabrielle Giffords, önceki gün uğradığı silahlı saldırıdan sonra hastanede yaşam mücadelesi vermeye devam ediyor. Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



Arizona eyaletindeki seçim bölgesinde bir süpermarketin önünde halkla sohbet ederken Jared Lee Laughner (22) tarafından başından vurulan Demokrat Parti üyesinin durumu iyiye gidiyor. Giffords’un basit komutları anlayabildiği belirtildi. Doktorlar politikacının ameliyatının başarılı geçtiğin, ancak beynindeki şişme nedeniyle kafatasının çıkarıldığını söyledi. Saldırganın Gabrielle Giffords’ı başından vurduktan sonra çevreye ateş açması sonucu aralarında 9 yaşında bir kızın da olduğu 6 kişi hayatını kaybetmişti.





Palin yüzünden tehdit alıyordu



Suikastin ardından gözler Çay Partisi hareketinin ünlü ismi Sarah Palin’e döndü. ABD’de 2008 seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti’den başkan yardımcısı adayı olan Palin bu yaz Facebook sayfasında yayınladığı bir haritada “Ofisten atılacak” 20 Demokrat politikacının seçim bölgelerini hedef olarak işaretledi. Hedefler arasında Gabrielle Giffords da vardı. Listenin yayınlanmasının ardından Giffords’ın Arizona’daki ofisinin camları kırıldığında politikacı “Bunları ciddiye alacak kişilerin olduğu unutulmamalı” demişti.





‘Çay Partisi en büyük düşmanıydı’



Gabrielle Giffords’ın babası suikastın ardından “Kızınızın düşmanı var mıydı?” sorusuna “Evet. Çay Partisi’nin tümü” yanıtını verdi. ABD’nin etkin haber sitesi Huffington Post ise “Bu saldırıda Sarah Palin’in Giffords’ı hedef göstermesinin etkisi olmadığını gerçekten söyleyebilir miyiz?” dedi. New York Daily News gazetesinin köşe yazarlarından Michael Daly ise daha da ileri giderek “Sarah Palin’in elinde kan var” dedi. Sarah Palin ise dün Facebook’ta yayınladığı açıklamada Gabrielle Giffords’ın ailesine geçmiş olsun diledi, herkesi adalet ve barış için dua etmeye davet etti.





Cumhuriyetçiler kınadı



Saldırının ardından Barack Obama Giffords’u “dostu, olağanüstü bir kamu görevlisi, sıcak, yardımsever, çalışma arkadaşları ve seçmenleri tarafından çok sevilen bir şahsiyet” olarak tanımladı ve saldırıyı çözeceklerine söz verdi. Cumhuriyetçi Parti temsilcileri de Demokratlar’a destek verdi. Temsilciler Meclisi’nin yeni başkanı Cumhuriyetçi John Boehner “Ülkesine hizmet eden birine yapılan saldırı, ülkesine hizmet eden herkese yapılmış demektir” dedi. 2008 seçimlerinde Sarah Palin’i başkan yardımcısı adayı olarak seçen John McCain ise “Bunu her kim ve hangi nedenle yapmış olursa olsun ülkemizin yüz karasıdır” yorumunu yaptı. ABD Başkanı Barack Obama olayla bizzat ilgilenmesi için FBI Başkanı Bob Mueller’i bölgeye gönderdi. Amerikan Temsilciler Meclisi’nde ise bu hafta tüm oturumlar iptal edildi.





ABD’nin ilk kadın başkanı olabilir



Temsilciler Meclisi’ne ilk defa 2006 yılında giren ve ilk Yahudi kongre üyesi kadın olan Gabrielle Giffords (40), muhafazakar Arizona eyaletinde Demokrat Parti’den 3 dönem arka arkaya seçilmeyi başardı. Geçen kasım ayında düzenlenen ara seçimlerde aşırı muhafazakâr Çay Partisi hareketinin desteğini alan rakibini az farkla geride bırakan Giffords tartışmalı göçmenlik yasasını eleştiriyor ve sağlık reformu paketine destek veriyordu. Gabrielle Giffords, Amerikalı bir astronot olan kocası Mark E. Kelly ile bundan 7 yıl önce Çin’de, ABD ve Çin arasındaki ilişkiler üzerine düzenlenen bir konferansta tanıştı. 1 Nisan’da dördüncü kez uzaya gitmeye hazırlanan Kelly ile Giffords 2007’de evlendi. Kelly, saldırının ardından Houston’dan karısının yanına uçtu.





KATİLLER ABD’DEN NEFRET EDİYOR



Arizonalı milletvekilini öldüren Jared Laughner’ın YouTube’a koyduğu videolar karakteriyle ilgili ipuçları verdi. Videolardan birinde Amerikan bayrağı yakan 22 yaşındaki genç bir diğerinde hükümetin beyin yıkadığını anlatıyor. Bir başka görüntüde ise Barack Obama’yı FBI’ın başkan yaptığını söylüyor. Jared Laughner’in MySpace profiline göre en sevdiği kitaplar arasında Hitler’in “Mein Kampf” eseri de bulunuyor. Arizona polisi olayda ikinci bir kişinin daha arandığını açıkladı veşüphelinin video görüntülerini dağıttı. Polis Laughner’in evine düzenlediği baskında suikast planları bulundu.





KURBANLAR 11 EYLÜL’DE DOĞMUŞTU



ABD’yi şoke eden saldırıda Gabrielle Giffords’ın yanı sıra 6 kişi daha hayatını kaybetti. Bunların arasında federal yargıç John Roll ve 9 yaşındaki Christina Taylor Green isimli bir kız çocuğu da bulunuyor. John Roll daha önce Meksikalı göçmenlerin açtığı davalara izin verdiği için tehdit telefonları almıştı. Ancak ölümünün bununla ilgili olduğu düşünülmüyor. Christina Taylor Green ise El Kaide teröristlerinin New York’taki ikiz kulelere saldırdığı 11 Eylül 2001 günü dünyaya gelmişti. Milletvekilini dinlemeye ailesiyle giden küçük kız göğsünden vurularak öldü.





Kennedy’den beri ilk



ABD’de bugüne kadar 6 Kongre üyesi suikast sonucu yaşamını yitirdi. Ülkede en son Robert “Bob” Kennedy 1968 yılında siyasi suikaste kurban gitmişti.