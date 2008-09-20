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Ekonomi

ABD rüyası bitiyor mu?

ABD'nin finans çevrelerinin gazetesi Wall Street Journal mali krizin ardından ‘ABD rüyası bitiyor mu?’ tartışmasını gündeme getirdi.

20 Eylül 2008 03:00

ABD'nin finans çevrelerinin gazetesi Wall Street Journal, mali krizin ardından ABD ekonomisinin "hiç iç açıcı durumda olmadığını, giderek daha da zayıfladığını" yazdı.
Gazetede çıkan bir yazıda Wall Street'te devam eden korkuların mali krizin daha da yayılmasına yol açarak başka sanayileri tehdit edebileceği belirtildi.

Gazete, ABD ekonomisinin, New York Menkul Kıymetler Borsasında büyük düşüşlere yol açan ABD'nin önemli yatırım bankalarından Lehman Brothers'ın iflası öncesinde de zayıf ve "durgunluk" sınırında olduğunu kaydetti.

Yazıda, mali krizin sanayi sektörünü vurabileceği ve ekonominin bu sefer gerçekten durgunluğa girebileceği uyarısında bulunuldu. ABD sanayi üretiminin son 3 çeyrek dönemde düştüğünü hatırlatan gazete, işsizlik oranının da ağustos ayında yüzde 6,1'e çıktığını ve küresel düzeyde görülecek bir ekonomik durgunluğun ABD'nin ihracat oranlarını da tehdit ettiğini belirtti.

Wall Street Journal gazetesi Dow Jones sanayi endeksinin son kapanışta (dün) 410 puan artmasına karşın endeksin hala 1 ay önce bulunduğu yerden aşağıda olduğunu ve devam eden mali krizin tüketici güvenini daha da zayıflattığını yazdı.

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