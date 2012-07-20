ABD, Rusya'yla silah ticaretini askıya aldı

Rusya ve Çin'in BM Güvenlik Konseyi'nde Suriye'ye yaptırım öngören tasarıyı üçüncü kez veto etmesi ABD Kongresi'ni harekete geçirdi. ABD Kongresi, Rusya ile silah ticaretini askıya alan bir tasarıyı kabul etti.



Suriye'de Esad rejimi ile muhalifler arasındaki çatışmalar şiddetlenerek devam etmesine rağmen, Rusya ve Çin'in vetosu nedeniyle BM Güvenlik Konseyi, Suriye yönetimine karşı yaptırım kararı alamıyor. Batılı ülkelerin, Suriye'ye yaptırım öngören tasarısı, dün BM Güvenlik Konseyi'nde Rusya ve Çin tarafından üçüncü kez reddedildi.

Özellikle Rusya'nın Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'e verdiği destek ABD'nin uzun zamandır tepkisini çekiyordu. Ancak ABD, Suriye'den dolayı ilk kez Rusya'ya yaptırım için harekete geçti. ABD Kongresi'nde Demokrat üye Jim Moran tarafından hazırlanan Rusya'yla silah ticaretini askıya alan karar tasarısı 5 karşı 407 oyla kabul edildi.

Tasarı, ABD Savunma Bakanlığı'nın Rus silah şirketi Rosoboronexport'la silah ticareti yapmasını yasaklamayı öngörüyor. ABD Kongresi'ndeki tasarının hayata geçmesi için senatodan da geçmesi gerekiyor.

ABD Kongresi'ne sunulan tasarıda, Rusya'nın Beşşar Esed'i desteklediği açık bir dille belirtildi. Ayrıca Rosoboronexport'la silah ticaretinin askıya alınmasına gerekçe olarak ise, Rus şirketinin Suriye'ye roketatarlar, savaş helikopterleri ve cephanelik satması gösterildi.



Pentagon iki gün önce anlaşmıştı



ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, geçtiğimiz çarşamba günü yaptığı açıklamayla, Rus Rosoboronexport şirketiyle, 5 savaş helikopterinin Afganistan'a satılması konusunda anlaşmaya vardığını belirtmişti. Pentagon'un Rosoboronexport'la yaptığı antlaşmanın 640 milyon dolar değerinde olduğu açıklanmıştı.



Rusya ve Çin'den veto



Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin dünkü oturumunda Batılı devletlerin Suriye'de çözüm için hazırladığı karar tasarısı görüşüldü. Esed yönetiminin ağır silahlar kullanmayı bırakmaması durumunda daha ağır yaptırımlar uygulanmasını içeren tasarıyı Rusya ve Çin veto etti.

BM Güvenlik Konseyi'ndeki Suriye tasarısı askeri yaptırım içermemesine rağmen Rusya ve Çin tarafından reddedildi. Rusya ve Çin, Suriye'ye siyasi ve ekonomik yaptırımlar içeren bir karar tasarısının askeri yaptırımlara neden olmasından endişe ediyor.

Tasarı, askerlerini ve ağır silahlarını halkın yaşadığı bölgelerden 10 gün içinde geri çekmezse ve BM Sözleşmesi'nin 7. bölümüne bağlı kalmazsa Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'e karşı askeri olmayan yaptırımları öngörüyordu.