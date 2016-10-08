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BBC Türkçe

ABD, Rusya'yı resmen siber saldırıyla suçladı

Amerikalı yetkililer, Rusya'yı resmen Kasım'daki başkanlık seçimlerine müdahale amacıyla siyasi kurumlara siber saldırı düzenlemekle suçladı.

08 Ekim 2016 16:00

Amerikalı yetkililer, Rusya'yı resmen Kasım'daki başkanlık seçimlerine müdahale amacıyla siyasi kuruluşlara siber saldırı düzenlemekle suçladı.

İç Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "yakın zamanda ele geçirilen e-postalar, Rusya'dan yöneltilen saldırıların yöntemi ve amacıyla uyumlu" denildi.

Demokrat Parti'deki yazışmalar, bu yılın başlarında bilgisayar korsanlarınca ele geçirilmişti.

Bazı ajanslar, "seçimle bağlantılı sistemlere" sistemlere sızma girişiminde bulunulduğunu aktarıyor.

Rus yetkililer, siber saldırı iddiaları "saçmalık" olarak niteledi.

Ancak İç Güvenlik Bakanlığı ve Ulusal İstihbarat Dairesi'nin ortak açıklamasında, siber saldırılarda Kremlin'deki üst düzey yetkililerin "neredeyse kesin bir şekilde rolü olduğu" belirtildi, "Bu girişimlerin kapsamı ve hassasiyetine dayanarak, bu faaliyetlerin ancak en üst düzey Rus yetkililerin emriyle yapılabileceğine inanıyoruz" denildi.

Bununla birlikte açıklamada, birden fazla kontrol aşaması bulunması ve merkezi bir sisteme bağlı olmaması nedeniyle herhangi bir sandıktaki oylar ya da seçim sonuçlarının değiştirilmesinin "son derece zor olacağı" belirtildi.

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