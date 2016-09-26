ABD, Rusya'yı Halep'te "barbarlıkla" suçladı

ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Samantha Power, Suriye'nin Halep kentindeki hava saldırıları nedeniyle Rusya'yı "barbarlıkla" suçladı.

Power, BM Güvenlik Konseyi'nin acil toplantısında Rusya'nın Suriye'de yaptıkları konusunda yalan söylediğini savundu.

Power ayrıca Rusya ve Suriye rejiminin Ortadoğu'nun "sembol kentlerinden birini yerle bir ettiğini" söyledi.

Rusya ise Suriye'nin "mümkün olduğunca az sivile zarar vermeye dikkat ederek teröristleri Halep'ten çıkarttıklarını" belirtti.

Rus Büyükelçi Vitali Çurkin, Halep'teki saldırılara Rus güçlerinin katılmadığını söylemedi.

Ancak Çurkin Suriye'de barış getirmenin "neredeyse imkânsız bir hale geldiğini belirtti. Çurkin ayrıca, silahlı muhalif grupların ateşkesi sabote ettiğini savundu.

Halep kenti, Suriye'de beş yıldır süren kanlı iç savaşın odak noktası haline geldi.

Yardım örgütü Save the Children, Halep'teki insani yardım çalışanlarının enkazdan çıkartılan ölü ve yaralıların yaklaşık yarısının çocuk olduğunu açıkladı.

BM Güvenlik Konseyi toplantısında ABD'li Büyükelçi Power, Beşar Esad yönetimine destek veren Rusya'nun "uzun süredir bu acılara son verme gücüne sahip olduğunu" söyledi.

Power "Rusya ve Esad barış yerin savaş yapıyor. Suriyelilere yaşam kurtaran yardımları ulaştırmak yerine Rusya ve Esad hastaneleri ve ilk yardım görevlilerini bombalıyor" dedi.

Samantha Power, Rusya'yı Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Moskova'nın barışçıl bir çözüme bağlı olduğunu söylerken bile Halep'e saldırmaya hazırlanmakla suçladı.

Power ayrıca, güvenlik konseyine "kimin sorumlu olduğunu söyleyecek ve Rusya'ya dur diyecek tek bir ses çıkartma cesaretine sahip olma" çağrısı yaptı.

Toplantıya katılan bazı temsilciler de, Rusya'nın Halep'te geçen hafta bir yardım konvoyunu vurarak savaş suçu işlemiş olabileceğini söyledi.

Rusya 31 kamyondan 18'inin tahrip edildiği ve 20 kişinin öldürüldüğü saldırıyı düzenlediği suçlamasını reddediyor. Moskova saldırının muhaliflerin topçu ateşi veya ABD'ye ait bir insansız hava aracıyla yapılmış olabileceğini söylüyor.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Halep'e yönelik saldırının başlamasından bu yana en az 213 kişinin öldüğünü ve bunların birçoğunun kadın ve çocuk olduğunu belirtti.

De Mistura savaşın "yeni bir dehşet" aşamasına girdiğini söyledi.

Bir hafta süren ateşkesin ardından Suriye rejimi Halep'e yönelik yeni saldırılar düzenleyeceğini söylemiş ve 275 bin kişinin mahsur kaldığı kente hava bombardımana başlamıştı.

Rus Büyükelçi Vitali Çurkin, isteyenlerin çıkabileceği bir koridor açıldığını ancak muhaliflerin bunu engellediğini ifade etti.

De Mistura Rusya ve Suriye rejiminin "karanlığı gündüz saatlerine çeviren ateş topları yaratan" yangın bombaları kullandığını söyledi.

Setafan de Mistura, Rusya ve Suriye rejiminin yeraltındaki hedefleri vurmak için sığınak delen bombalar kullandığını da vurguladı.