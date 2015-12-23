ABD, Rusya'ya karşı yaptırım listesini genişletti

ABD Maliye Bakanlığı, Ukrayna krizi nedeniyle Rusya'ya karşı yaptırım listesinin genişlettiğini duyurdu. ABD'nin yeni yaptırım listesine 34 isim eklenirken, şirketler nezdinde ise daha çok Rus bankaların yurtdışındaki şubeleri yer aldı.

ABD’nin yaptırım listesine giren bankalar ve şirketler ise şöyle:

- VTB bankasının Banco VTB Africa, Kazakistan, Ermenistan, Avusturya, Belarus, Ukrayna şubeleri, VTB sigorta ve VTB leasing

- Sberbank’ın Belarus, Ukrayna, Kazakistan, İsviçre, Sberbank Kapital, Sberbank Europe, Sberbank Finans, Sberbank sigorta, Sberbank Investments ve Sberbank leasing

- Sberbank ve VTB’nin emeklilik fonu, Novikombank, Hals-Development şirketi, Yandex-Dengi (para transferi uygulaması)

- Novıy Svet, Massandra ve Magaraç gibi şarap üretici firmalar

- Kalaşnikov ve İjevsk mekanik fabrikası bazı çalışanları