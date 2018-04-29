ABD, Rusya'nın konsolosluğu ve iki tesisini kapatmasını talep etti

ABD, Rusya'nın San Francisco'daki konsolosluğunu ve Washington ile New York'taki iki ek binasını kapatmasını talep etti.

ABD yönetiminin kararı, Moskova'nın geçen ay Rusya'daki Amerikan diplomatların sayısının azaltılmasını talep etmesi sonucu alındı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, kararın "mütekabiliyet ruhuyla" verildiğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert yaptığı açıklamada, "Rusya Federasyonu'nun ülkelerindeki misyonumuzun azaltılması konusunda verdiği kararın gereğini yerine getirdik" dedi.

Nauert, "Bu hareketin ülkelerimiz arasındaki ilişki için mesnetsiz ve zarar verici olduğuna inanıyoruz" dedi.

Sözcü bu kararla birlikte her iki ülkede üçer konsolosluğun olacağını da söyledi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada iki ülkenin ilişkilerindeki kötüye gidişi sonlandırmaya yönelik ifadeler de vardı:

"İlişkilerimizdeki süregelen kötüleşmeyi sonlandırmak adına Rusya'nın ülkedeki bazı tesislerini açık tutmasına izin verdik.

"İki tarafın karşılıklı misillemelerine bir son verip iki ülkenin de karşılıklı çıkarına olan alanlarda işbirliğini geliştirmesini umuyoruz."

30 Aralık 2016'da, ABD'nin eski başkanı Barack Obama'nın görevi bırakmasından birkaç hafta önce ABD 35 Rus diplomatı sınır dışı etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık döneminin başında Rus lider Vladimir Putin ile ilişkileri geliştirmek istediğini söylemişti.

Ancak 2016 ABD Başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiaları nedeniyle ABD Kongresi'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar kararı almasının ardından Putin de ülkedeki Amerikan diplomat sayısının azaltılmasını talep etti. Böylece ABD'nin Rusya'daki konsolosluk çalışanlarının sayısı 755 kişi azalacak.