ABD: Rusya, yanlışlıkla Suriyeli güçleri bombaladı

IŞİD karşıtı koalisyon yetkilisi ABD'li Korgeneral Stephen Townsend, Rusya'nın Suriye'de ABD'nin desteklediği Suriyeli güçleri yanlışlıkla bombaladığını bildirdi.

Rusya'nın Suriye'de ABD'nin desteklediği Suriyeli güçleri yanlışlıkla bombaladığı iddiası, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu tarafından yalanlandı.

Sputnik’te yer alan habere göre, Korgeneral Townsend, yaptığı açıklamada Moskova'nın uyarılar üzerine Menbiç yakınlarındaki bölgeyi bombalamayı durdurduğunu belirtti ve şöyle dedi:

"Çakışmayı önleme kanallarımızdan kısa sürede görüşme sağlanınca Moskova, bombalamayı durdurdu."

2015'te teknik anlaşma

Washington ve Moskova, 2015 yılının ekim ayında, iki ülkenin uçaklarının Suriye hava sahasında karşı karşıya gelmesini önlemek amacıyla teknik bir anlaşma imzalamıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı, anlaşmanın Rus ve ABD'li hava güçlerinin Suriye hava sahasında karşı karşıya gelmesini önleyecek bir dizi kural ve sınırlama içerdiğini belirtiyor.