ABD, Rusya'ya yönelik yaptırım tehditlerinde vites yükseltiyor

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ABD'nin Ukrayna'yı işgal edeceği iddia edilen Rusya üzerindeki baskıyı artırmak için yüksek teknoloji ürünlerinde ithalat yasakları gibi yeni yaptırımlar üzerinde durduğu belirtildi.

AFP'ye konuşan üst düzey bir ABD yetkilisi, "Çok büyük sonuçları olacak yaptırımlar uygulamaya hazırız" dedi. Yetkili, planlanan yaptırımların 2014'te Rusya'nın Kırım'ı ilhak ettiğinde uygulananlardan daha ağır olacağını belirtti.

İsminin paylaşılmasını istemeyen yetkili, "Aşamalı yaptırımlar geçmişte kaldı" dedi.

Britanya Başbakanı Boris Johnson da bu söylemlere benzer tehditlerde bulunarak, "Yeni yaptırımlar geçmişte yaptığımız herhangi bir şeyden çok daha ağır olur" ifadelerini kullandı.

ABD yetkilisi, işgal durumunda Moskova'ya uygulanacak yeni yaptırımlar arasında yapay zeka, kuantum hesaplama ve hava-uzay sektöründe kullanılan ABD yapımı yüksek teknoloji ekipmanların ithalatının yasaklanması olduğunu da belirtti.

"Bizim tasarladığımız ve ürettiğimiz sofistike teknolojilerden söz ediyoruz" diyen yetkili, "Bu yaptırım Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ekonomisini sanayileştirme planlarına sert bir darbe olur" diye devam etti.