ABD, Rusya'ya yeni "Navalni" yaptırımları uygulamaya hazırlanıyor

T24 Dış Haberler

ABD'nin Rusya'ya muhalif lider Aleksey Navalni'nin zehirlenmesi sebebiyle yeni yaptırımlar uygulamaya hazırlandığı belirtildi.

CNN'in "State of the Union" programına konuk olan ABD Başkanı Joe Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, "Daha önce Rusya'ya Aleksey Navalni'nin zehirlenmesiyle ilgili yaptırımlar uyguladık. Rusya'ya kendi topraklarında bir vatandaşını zehirlemesi ile ilgili olarak bedel ödetmesi için Avrupalı müttefiklerimizi harekete geçirdik" dedi.

Sullivan, "Bu olayla ilgili olarak yeni bir yaptırım paketi de hazırlıyoruz. Yumruklarımızı sakınmayacağımızı gösterdik" dedi.

ABD, mart ayının sonunda Rus güvenlik ajansı FSB'ye yaptırım uygulamıştı.

Sullivan'ın açıklamalarıyla ilgili olarak Telegram üzerinden açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, "ABD'nin yasa dışı davranışlarını hep bizim meşru karşılıklarımız takip etmiştir. Washington'daki bazı kişilerin sonsuz bir döngüde daireler çizip sürekli aynı zorluklarla karşılaşması çok garip" yazdı.