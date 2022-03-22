ABD, Rusya'ya uygulanacak yeni yaptırımları duyuracak

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Başkan Joe Biden'ın, Avrupa'daki temasları kapsamında Rusya'ya Ukrayna savaşı nedeniyle uygulanacak yeni yaptırımları duyuracağını açıkladı.

Sullivan, Biden'ın yarın başlayacak Avrupa seyahatine ilişkin Beyaz Saray'da gazetecileri bilgilendirdi.

Biden'ın yarın yola çıkacağını belirten Sullivan, Biden'ın 24 Mart Perşembe günü Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO, G7 ve Avrupa Birliği (AB) zirvelerine katılacağını, 25 Mart Cuma günü ise Polonya'nın başkenti Varşova'ya giderek burada Polonyalı mevkidaşı ile görüşeceğini ve bölgede görev yapan askerleri ziyaret edeceğini bildirdi.

Sullivan, Rusya'nın "Ukrayna'ya boyun eğdirmek", "Rusya'nın gücü ve prestijini artırmak" ve "Batı'yı bölmek" hedefleri olduğuna işaret ederek "Rusya şu ana kadar bu 3 hedefini başaramadı. Aslında şu ana kadar bunun tam tersini başardı." ifadesini kullandı.

Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımların sonuçlarının çoktan görülmeye başlandığını belirten Sullivan, Biden'ın Avrupa temaslarına ilişkin şöyle konuştu:

"Biden, burada Ukrayna'ya askeri yardımın sonraki adımını koordine edecek. Ortak ülkelerimizle Rusya'ya uygulanacak yeni yaptırımları duyuracak ve uygulanan yaptırımların ağırlaştırılmasını görüşecek. Ayrıca Avrupa'nın enerji güvenliğinin artırılması ve Avrupa'nın Rus gazına bağımlılığının azaltılmasını görüşecek. ABD'nin insani yardımlar konusundaki katkısını anlatacak."

"Bu savaş kolay ve çabuk bir şekilde bitmeyecek"

Sullivan, gelecek günlerin cephede savaşan Ukrayna askerleri ve Rus bombardımanı altındaki siviller açısından zor geçeceğinin altını çizerek "Bu savaş kolay ve çabuk bir şekilde bitmeyecek." mesajını verdi.

ABD'nin Ukrayna halkını her alanda desteklediğini belirten Sullivan, "Rusya bir şehri ya da bir toprağı işgal edebilir ama asla amacına ulaşamayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Sullivan, ABD'nin Ukrayna askerlerini eğitip eğitmediğine ilişkin bir soruya "Şu anda Ukraynalıları eğiten birliğimiz bulunmamakta. Ukrayna topraklarında da askerimiz yok. Ancak tabii ki NATO topraklarında askerlerimiz bulunuyor." karşılığını verdi.

Rusya'nın Ukrayna'da verdiği kayıplar konusundaki bir soru üzerine Sullivan, "Bu sayının binlerce olduğuna inanıyorum ama bu konuda net rakamı Savunma Bakanlığı (Pentagon) verebilir." dedi.

"Nükleer meselesi endişe etmemiz gereken bir konu"

Sullivan, Rusya'nın Ukrayna savaşında nükleer alarm sistemini aktive etmesine ilişkin, "Bu durum nükleer silahların kullanılma olasılığına ilişkin endişelerimizi artırdı. Şu anki analizlerimize dayanarak bu meselenin endişe etmemiz gereken bir konu olduğunu söyleyebilirim. Şu anda nükleer duruşumuzu değiştirmedik ama konuyu yakından takip ediyoruz." yorumunda bulundu.

Nükleer konusunda ABD'nin ve Batı'nın cevabının ne olacağını hala ortak ülkelerle konuştuklarını aktaran Sullivan, Biden'ın bu konuda da mevkidaşları ile görüş alışverişinde bulunacağını belirtti.