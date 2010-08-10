-ABD, RUSYA VE KANADA'DAN TERÖRE KARŞI ORTAK TATBİKAT WASHINGTON (A.A) - 09.08.2010 - Soğuk Savaş döneminin rakipleri ABD ve Rusya, Kanada'nın da katılımı ile, Büyük Okyanus üzerinde teröristlerce kaçırılmış bir uçağın kurtarılması amacıyla yapılacak işbirliği konusunda bir ortak tatbikat düzenledi. Savaş uçaklarının ve yer kontrol istasyonlarının katılımı ile düzenlenen tatbikatta, kaçırılan uçağın izlenmesi üzerinde duruldu. Tatbikat kapsamında, Fencing 1220 kod adlı uçak, Alaska'daki Anchorage'den havalanmasından bir süre sonra, Okyanus üzerinde uçarken kaçırıldığına dair sinyal gönderdi. Her üç ülkeden toplam 7 savaş uçağı havalandırılırken, üç ülkenin askeri ve sivil yetkilileri de kendi aralarında temas kurdu. Tatbikatın hedeflerinden biri, askeri açıdan hala birbirlerine güvensiz olan ABD ve Rusya'nın, ortak bir terör tehlikesine birlikte etkili biçimde karşı koyup koyamayacaklarını test etmekti. Kaçırılan, Gulfstream tipi yolcu uçağında Rus, Amerikalı ve Kanadalı subaylar da bulunuyor. Uçakta bulunan AP muhabirinin bildirdiğine göre Rusya Hava Kuvvetleri'nden Albay Aleksandır Vasiliyev tatbikat sırasında diğer subaylara, Soğuk Savaş dönemi düşmanlarıyla bir gün işbirliği için bir araya geleceklerini her zaman tahmin ettiğini söyleyerek, ''Ama aynı uçakta yan yana oturacağımızı asla bilemezdim'' diye konuştu. Tatbikat hafta içinde devam edecek.