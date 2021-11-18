T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD, Rusya ve Çin'i 'dini özgürlükler kara listesi'ne ekledi

"ABD, her ülkede din ve inanç özgürlüğünü savunmaktan vazgeçmeyecek"

18 Kasım 2021 08:39

T24 Dış Haberler

ABD, Rusya ve Çin'i 'dini özgürlükleri çok kötü şekilde ihlal eden ülkelerin' yer aldığı bir kara listeye koydu.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken, toplamda 10 ülkenin, "Sistematik, devam eden ve çok ağır dini özgürlük ihlalleri yaptıkları veya buna göz yumdukları için" listede bulunduğunu ifade etti.

Geçen yıl listede yer alan Nijerya, bu sene çıkarıldı.

Çin ve Rusya'nın eklendiği listede Myanmar, Eritre, İran, Kuzey Kore, Pakistan, Suudi Arabistan, Tacikistan ve Türkmenistan da yer alıyor.

Cezayir, Komorlar, Küba ve Nikaragua'nın da izleme listesine alındığı ifade edildi.

Çok fazla ülkede insanların haklarının inançları yüzünden ihlal edildiğini ifade eden Blinken, "ABD, her ülkede din ve inanç özgürlüğünü savunmaktan vazgeçmeyecek" dedi. 

abdrusyaçinkara liste
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24