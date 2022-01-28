ABD: Rusya saldırırsa Kuzey Akım 2 projesi durdurulabilir

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ABD, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Rus gazını Batı Avrupa'ya taşıyacak projenin açılışının durdurulabileceğini ifade etti.

Kuzey Akım 2 projesi Rusya'dan Almanya'ya doğal gaz taşıyacak. Perşembe günü Berlin'deki yetkililer de Rusya'nın saldırması durumunda projeye yaptırımlar uygulanabileceğini belirtti. Bitirilen proje, Almanya'nın denetim onayından sonra kullanıma açılabilecek noktaya gelmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "Şu konuda çok açık olmak istiyorum: Rusya öyle ya da böyle Ukrayna'yı işgal ederse, Kuzey Akım projesi devam etmeyecek" dedi.

Price, projenin nasıl durdurulacağı ile ilgili detay paylaşmayacağını söyledi. Uzmanlar, ABD'nin projeyi iptal edecek gücü olup olmadığını tartışıyordu.

Price daha sonra, "Devam etmediğinden emin olmak için Almanya'yla çalışacağız" ifadelerini kullandı.

ABD projenin tamamen durdurulmasını gündeme getirirken, Almanya ise sadece yaptırımlardan söz ediyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, "Moskova ile diyaloğu devam ettirmek istediklerini" söyledi.

Almanya'nın ABD Büyükelçisi Emily Haber ise olası bir saldırı durumunda Kuzey Akım 2'nin de masada olacağını ifade etti.