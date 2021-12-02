ABD: Rusya'nın Ukrayna'yı işgale hazırlandığına dair kanıt gördük; bunun Moskova için çok ağır sonuçları olur

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington'un Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye hazırlandığına dair "kanıt" gördüğünü ifade ederek Moskova'ya "çok ciddi" ekonomik yaptırımlar uygulanabileceği tehdidinde bulundu.

Stokholm'de Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile konu üzerine konuşmaya hazırlanan Blinken, Moskova'yı ülkenin Ukrayna sınırında on bilerce ek muharip güç toplamakla suçladı.

Letonya'nın başkentinde yapılan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuşan Blinken, Rusya'nın planlarının kendilerini endişelendirdiğini belirtirken Moskova'nın "ülkeyi içeriden karıştırma girişimleri de olduğunu ifade etti.

Blinken, "Devlet Başkanı Putin'in işgal kararı alıp almadığını bilmiyoruz. Ancak emri vermesinden saatler sonra bunu yapabilecek bir kapasite oluşturduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu sorunu sorumlu olarak çözmenin tek yolu diplomasidir" diyen Blinken, aksi takdirde durumun Rusya için 'ağır sonuçları olacağını belirtti: "Kremlin'e kararlı bir şekilde karşılık vereceğimizi bildirdik. Buna daha önce kullanmaktan kaçındığımız ekonomik önlemler de dahil".

Kiev'in Batılı müttefikleri son aylarda bir asker yığınağı meydana geldiğini ve Rusya'nın kış aylarında Ukrayna'ya girebileceğini savunuyordu.