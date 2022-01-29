ABD: Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi iki taraf için de korkunç olur

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ABD, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin iki taraf için de "korkunç sonuçları" olacağını belirtti ve bir kez daha krizin diplomatik yollarla çözülmesi için çağrıda bulundu.

Cuma günü Pentagon'da düzenlenen bir toplantıda üst düzey ABD yetkilileri Ukrayna sınırındaki Rus askerlerinin artık bir saldırı için yeterli sayıya ulaştığını ve yeterli ekipmanları olduğunu belirtti.

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, "Eğer Ukrayna'ya saldırılırsa çok fazla ölüm yaşanır. Çok korkunç olur. İki taraf için de korkunç olur" dedi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de sınırdaki yığınağın geldiği noktada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in topyekun işgal dahil birçok seçeneği olduğunu ifade etti.

Austin, "Çatışma kaçınılmaz değil. Diplomasi için hala zaman ve alan var" diye konuştu.

"Sayın Putin de hala doğru şeyi yapabilir" diyen Austin, "Bu durumun bir çatışmaya dönüşmesi için hiçbir neden yok. Hala askerlerini çekme emri vererek gerilimi düşürme kararı alabilir" dedi.

Cuma günü ABD Başkanı Joe Biden da yaptığı açıklamada ABD'nin Doğu Avrupa ve NATO ülkelerine az sayıda ABD askeri göndereceğini açıklamıştı.