ABD: Rusya muhalifleri cihatçıların kollarına itiyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, Rusya'nın Suriye'deki hava saldırılarının ülkedeki ılımlı muhalifleri cihatçıların "kollarına ittiğini" öne sürdü.

Toner, Rusya ve Suriye'nin saldırılarının "zor bir durumu daha da karmaşık hale getirdiğini" söyledi.

ABD, Rusya ile Suriye konusunda yaptığı işbirliğini sona erdirebileceğini açıklamıştı.

Ancak Rusya, ABD'nin ileride Devlet Başkanı Beşar Esad'ı devirmek amacıyla eski adı Nusra Cephesi olan Şam'ın Fethi Cephesi'ni korumaya çalışmakla suçluyor.

Toner, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'un bu iddiasını "saçma" olarak niteledi.

Mark Toner, ABD'nin Nusra'yı aylardır diğer gruplar ve sivillerin arasına karıştığı için hedef almadığını savundu.

ABD, iki hafta önce Halep yakınlarında bir yardım konvoyunun hedef alındığı saldırıdan Rusya'yı sorumlu tutuyor. Saldırıda 20 sivil hayatını kaybetmişti.

Mark Toner, konvoy saldırısı ve Halep'te yoğunlaşan hava saldırılarının ılımlı muhalifleri radikal gruplarla yakınlaştırdığını savundu, "İnsani yardım konvoyunun vurulması ve Halep'teki kuşatmanın ağırlaşmasıyla rejimden giderek daha fazla baskı görmeye başlayan ılımlı muhalif güçler Nusra'nın kollarına itiliyor ve onlarla aynı yanyana savaşmak zorunda kalıyor" dedi.

Nusra Cephesi örgütü geçtiğimiz aylarda adını Şam'ın Fethi Cephesi olarak değiştirmiş ve El Kaide ile olan bağını kopardığını açıklamıştı.

ABD ve Rusya tarafından hazırlanan son ateşkes, geçen hafta hayata geçirilmesinden birkaç gün sonra çökmüştü.

Bunun ardından Halep'te hava saldırıları ve çatışmalar yeniden yoğunlaştı.

Muhaliflerin oluşturduğu Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Rus saldırılarında yaklaşık 3 bin 800'ü sivil 9 bin 300'den fazla kişinin öldüğünü bildirdi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verilerine göre, saldırılarda IŞİD üyesi 2 bin 700'den fazla cihatçı öldürüldü.

Gözlemevi, farklı gruplardan yaklaşık 2 bin 800 muhalifin de öldürüldüğünü kaydetti.