T24 LogoT24 Logo
Gündem

ABD: Rusya, Lazkiye'de hava üssü kuruyor

Rusya ise askeri malzemenin Suriye'ye IŞİD'e karşı savaşta yardım için gönderildiğini savundu

15 Eylül 2015 10:10

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Rusya'nın Suriye'nin Lazkiye kenti yakınındaki faaliyetlerinin Moskova'nın burada bir "ileri hava harekât üssü" kurduğuna işaret ettiğini söyledi. Pentagon Sözcüsü Jeff Davis bölgeye süregiden bir personel ve malzeme akışı olduğunu belirtti.

Moskova, 2011'de başlayan Suriye Savaşı'nda Beşar Esad yönetiminin en önemli müttefiklerinden biri olan Rusya ise askeri malzemenin Suriye'ye IŞİD'e karşı savaşta yardım için gönderildiğini savundu. 

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Sözcü Jeff Davies "Son günlerde Rusya'nın Lazkiye çevresine personel ve malzeme gönderdiğine dair işaretler gördük. Lazkiye'deki hava üssü orada bir tür ileri hava harekât üssü kurmaya niyetli olduklarını gösteriyor" dedi.

Davies ayrıca Rusya'nın askeri manevralarının ABD ve koalisyon uçaklarının IŞİD'e karşı saldırılarında karmaşalar yaratmasından kaygı duyduklarını söyledi.

Suriye medyası 80 ton insani malzeme taşıyan iki Rus kargo uçağının Suriye'ye indiğini belirtmişti.

Uçakların Beşar Esad rejiminin kalelerinden Lazkiye yakınlarındaki askeri üsse indiği kaydedilmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü General İgor Konashenkov, uçaklarda mülteciler için çadırlar bulunduğunu söyledi.

Kremlin de askeri yığınak yapıldığı iddialarını reddetti. Ancak Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Suriye istediği takdirde daha fazla yardım gönderebileceklerini vurgulamıştı.

ABD'li yetkililerse isyancılara büyük kayıplar verilmesi nedeniyle Rusya'nın Esad yönetimine daha fazla yardım yapıyor olabileceğini söylüyor.

Suriye yönetimi geçtiğimiz günlerde kuzeydoğudaki İdlib bölgesinde bulunan önemli bir hava üssünün denetimini kaybetmişti.

 

ETİKETLER

abdrusyasuriye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24