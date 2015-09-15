ABD: Rusya, Lazkiye'de hava üssü kuruyor

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Rusya'nın Suriye'nin Lazkiye kenti yakınındaki faaliyetlerinin Moskova'nın burada bir "ileri hava harekât üssü" kurduğuna işaret ettiğini söyledi. Pentagon Sözcüsü Jeff Davis bölgeye süregiden bir personel ve malzeme akışı olduğunu belirtti.

Moskova, 2011'de başlayan Suriye Savaşı'nda Beşar Esad yönetiminin en önemli müttefiklerinden biri olan Rusya ise askeri malzemenin Suriye'ye IŞİD'e karşı savaşta yardım için gönderildiğini savundu.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Sözcü Jeff Davies "Son günlerde Rusya'nın Lazkiye çevresine personel ve malzeme gönderdiğine dair işaretler gördük. Lazkiye'deki hava üssü orada bir tür ileri hava harekât üssü kurmaya niyetli olduklarını gösteriyor" dedi.

Davies ayrıca Rusya'nın askeri manevralarının ABD ve koalisyon uçaklarının IŞİD'e karşı saldırılarında karmaşalar yaratmasından kaygı duyduklarını söyledi.

Suriye medyası 80 ton insani malzeme taşıyan iki Rus kargo uçağının Suriye'ye indiğini belirtmişti.

Uçakların Beşar Esad rejiminin kalelerinden Lazkiye yakınlarındaki askeri üsse indiği kaydedilmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü General İgor Konashenkov, uçaklarda mülteciler için çadırlar bulunduğunu söyledi.

Kremlin de askeri yığınak yapıldığı iddialarını reddetti. Ancak Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Suriye istediği takdirde daha fazla yardım gönderebileceklerini vurgulamıştı.

ABD'li yetkililerse isyancılara büyük kayıplar verilmesi nedeniyle Rusya'nın Esad yönetimine daha fazla yardım yapıyor olabileceğini söylüyor.

Suriye yönetimi geçtiğimiz günlerde kuzeydoğudaki İdlib bölgesinde bulunan önemli bir hava üssünün denetimini kaybetmişti.