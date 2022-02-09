ABD: Rusya ile tatbikatların şeffaflığını artırma tedbirlerini görüşmekten memnuniyet duyuyoruz

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman , Washington’un askeri tatbikatların şeffaflığını artırmaya yönelik tedbirler konusunda Rusya ile yapılan görüşmeleri memnuniyetle karşıladığını ve onlara bağlı riskleri azaltmak için fırsatlar gördüğünü söyledi.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) Avrupa güvenliği konusunda yeniden başlatılan diyalog açılışında, ABD’nin askeri tatbikatların şeffaflığını artırmaya yönelik tedbirler konusunda Rusya ile yapılan görüşmeleri memnuniyetle karşıladığını ve onlara bağlı riskleri azaltmak için fırsatlar gördüğünü ifade etti. "Bu süreci sürdürmeyi bekliyoruz"

Sherman, “Askeri tatbikatların şeffaflığını artırmaya yönelik seçeneklerin tartışılmasını memnuniyetle karşılıyoruz ve askeri tatbikatlarla ilgili riskleri azaltmak için fırsatlar görüyoruz. (AGİT) Viyana Belgesinin modernizasyonu bağlamında ilerlemeye yönelik bazı olası yollar önerdik ve bu süreci sürdürmeyi bekliyoruz” diye konuştu.