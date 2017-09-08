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Dünya

ABD: Rusya ile kısasa kısas politikasının devam etmesini istemiyoruz

"Moskova ile ilişkilerimizin gelişmesini istiyoruz"

08 Eylül 2017 16:09

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert: Moskova ile ilişkilerimizin gelişmesini istiyoruz. Bu kısasa kısas diplomasisini sürdürmek istemiyoruz. Rusya ile işbirliği yapabileceğimiz, yapabileceğimizi umduğumuz birçok alan var.

Washington’ın ABD’deki Rusya’nın San Francisco’daki konsolosluğu ile Washington ve New York’taki iki ticari temsilciğini kapatmasının ardından Moskova’dan ne gibi bir yanıt gelebileceği konusunda bir değerlendirme yapmayan Nauert, Washington’ın ikili ilişkileri geliştirmeyi umduğunu tekrarladı.

"ABD hukuk sistemine hoş gelidiniz"

Nauert, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Çin’deki BRICS liderler zirvesinde Rus diplomatik mülklerinin kapatılması konusunda mahkemeye gidecekleri ile ilgili ifadelerine de “ABD hukuk sistemine hoş geldiniz” yanıtını verdi.

Putin konuşmasında, "Rusya Dışişleri Bakanlığı’na konuyu mahkemeye taşıması için talimat vereceğim. ABD’nin yargı sisteminin nasıl işlediğini görelim” ifadelerini kullanmıştı.

Moskova’nın Rusya’daki ABD diplomatik temsilciliklerindeki personel sayısının 755 kişi azaltılması kararını almasının ardından Washngton, Rusya’nın San Francisco’daki konsolosluğu ile Washington ve New York’taki iki ticari temsilciğini kapatmasını istedi.

Moskova’nın, Rusya’daki ABD’li diplomat sayısının düşürülmesi kararı da, ABD’nin yaptırımlarına yanıt olarak alınmıştı. Eski ABD Başkanı Barack Obama, görevi bırakmasından birkaç hafta önce, Aralık 2016’da Rusya’nın seçimlere müdahale ettiği iddiasıyla 35 Rus diplomatın sınırdışı edilmesi ve New York ile Maryland'deki Rus diplomatik kuruluşlarının kapatılmasını içeren bir yaptırım kararı vermişti.

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