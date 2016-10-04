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BBC Türkçe

ABD: Rusya ile görüşmeler askıya alındı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de barışı sağlamak amacıyla Rusya ile yürütülen müzakerelerin "Moskova'nın ateşkes taahhütlerine uymaması nedeniyle" durdurulduğunu açıkladı. Rusya ise ABD'yi verdiği sözleri tutmamakla suçladı.

04 Ekim 2016 06:31

ABD, Moskova'nın Suriye'deki ateşkes konusunda taahütlerine uymaması gerekçesiyle, Suriye'de barışı sağlamak amacıyla Rusya ile yürütülen müzakelerin durdurulduğunu açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, "ABD, çatışmaların durdurulması anlaşmasının sürdürülmesi için Rusya ile yürütülen ikili görüşmelere katılımını durduruyor" ifadesini kullandı.

Kararı almanın kolay olmadığını belirten Kirby, "Rusya taahhütlerini yerine getirmedi. Moskova ya istemediği ya da başaramadığı için, Suriye hükümetinin düzenlemelere uymasını sağlayamadı" dedi.

ABD, Rusya ve Suriye hükümetini sivillere yönelik saldırıları artırmakla ve insani yardımların gerekli yerlere ulaşmasını engellemekle suçladı.

Rus ve Amerikan yetkililerin Suriye'deki cihatçı gruplara karşı hava saldırılarını koordine etmek için İsviçre'nin Cenevre kentinde buluşması planlanıyordu. Ancak Amerikalı yetkililer, ülkelerine geri çağrıldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova ise Washington'ın kararını "üzüntüyle karşıladıklarını" belirtti ancak ABD'yi verdiği sözleri tutmamakla suçladı.

Zakharova "Washington öncelikle, anlaşmanın kilit maddelerinden olan Halep çevresindeki insani durumun iyiliştirilmesi sözünü yerine getirmedi. Taahhütlerini yerine getiremeyince sorumluluğu başkalarına atmaya çalışıyorlar" diye konuştu.

Rus sözcü ABD'yi Suriye içindeki cihatçı gruplarla ılımlı muhalifleri ayırmakta da başarısız olmakla suçladı.

ABD geçen hafta Rusya'ya, Halep'teki bombardımanına son vermemesi halinde, ateşkes görüşmelerini durduracağı uyarısında bulunmuştu.

Suriye hükümeti ve muhalifler arasında bölünmüş durumda olan Halep, iki hafta önce sonra eren 7 günlük "çatışmasızlığın" ardından, hükümet güçleri ve Rus uçaklarının ağır bombardımanı altına girmişti.

Halep'in muhaliflerin kontrolündeki doğu bölgesi, Suirye hükümetinin kuşatması altında ve bölgede yaklaşık 250 bin sivilin olduğu tahmin ediliyor.

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