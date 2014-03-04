ABD Rusya ile askerî işbirliğini durdurdu



ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, işbirliğinin durdurulmasından somut olarak etkilenecek olan alanlar tatbikatlar, ikili toplantılar, liman ziyaretleri ve askerî planlama konferansları olarak açıklandı.

Ayrıca Rusya'ya Kırım'daki birliklerini üslere geri çekmesi ve krizi sona erdirmesi çağrısı yapıldı. ABD ordusunun gelişmeleri yerinde takip ettiği ve müttefiklerle sıkı bir iletişim içinde olduğu belirtilen açıklamada, ABD savaş gemilerinin Karadeniz'e doğru olası bir hareketi konusunda basında yer alan haberler ise teyit edilmedi. Pentagon'un açıklamasında ABD Deniz Kuvvetleri'nin daha önceden planlanmış düzenli operasyon ve tatbikatlarını yürüttüğü ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin Ukrayna'ya yapması planlanan ziyaret öncesi ABD, Rusya'ya karşı tonunu daha da sertleştirdi. ABD Başkanı Barack Obama, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile buluşması sırasında yaptığı açıklamada Moskova'nın tarihin yanlış tarafında yer aldığını söyledi. Eğer Rusya şu anki tutumunu sürdürürse, ülkenin izolasyonu için ekonomik ve diplomatik önlemler alınabileceğini kaydeden Obama, "Yapılamayacak olan şey, Rusya'nın fütursuzca sahaya askerlerini konuşlandırması ve dünya genelinde tanınan temel ilkeleri ihlal etmesi. Dünyanın dört bir tarafındaki ülkelerden gördüğü güçlü kınamalar, Rusya'nın bu konuda tarihin ne kadar yanlış tarafında durduğuna işaret ediyor" dedi.

ABD ticaret ve yatırım görüşmelerini de dondurdu

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, ABD Ticaret Temsilciliği'nin bir sözcüsü, ABD'nin Rusya ile yaklaşan ticaret ve yatırım görüşmelerini askıya aldığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise yaptırımların daha da genişletilmesi seçeneğini araştırıyor. Rus elitinin malvarlıklarının dondurulması ve vize kısıtlamaları bu seçenekler arasında. Ayrıca Washington'daki Rus finans kurumları da hedeflerden biri olabilir.

İngiltere, Fransa ve Almanya da Rusya'yı “Ukrayna'daki kabul edilemez tutumunun” sonuçları konusunda uyardı. Bu açıklama, İngiltere Başbakanı David Cameron'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ile kriz konusunda yaptığı telefon görüşmelerinden sonra geldi.

Perşembe günü düzenlenmesi planlanan AB özel zirvesi öncesi yapılan açıklamada, üç politikacı Rusya'ya Ukrayna'nın egemenliğini ihlal etmeye devam etmesi durumunda bunun ne gibi bedel ve sonuçları olacağının açıkça ifade edilmesi gerektiğini vurguladı.

Öte yandan 28 NATO ülkesi Brüksel'de bugün bir araya gelerek Ukrayna'daki krizi ele alacak. AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Madrid'de görüşecek.

Ukrayna'nın BM Büyükelçisi, 24 Şubat'tan bu yana 16 bin Rus askerinin Kırım topraklarına geçtiğini bildirdi.