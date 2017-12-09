ABD: Rusya ihlale son vermezse, askeri önlem alırız

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Orta ve Kısa Menzilli Füzeler Anlaşmasını ihlal ettiğini öne sürdü.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından 1987 tarihli Orta ve Kısa Menzilli Füzeler Anlaşması'nın 30. yıldönümü dolayısıyla yayımlanan açıklamada "Washington, Moskova'nın ihlalde bulunarak askeri sistemler geliştirmesini sessizce izlemeyecek" denildi.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, ABD'nin Rusya'yı anlaşmayı uygulama sürecine dönmeye ikna etmek için çaba göstereceğini belirten bakanlık, "Ancak Washington, Moskova'nın ihlalde bulunarak askeri sistemler geliştirmesini sessizce izlemeyecek. Diplomatik çözüm bulmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz ancak şu anda Rusya'yı ikna etmek için ekonomik ve askeri önlemleri gözden geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakanlık, ABD ve müttefiklerinin korunması için orta ve kısa menzilli karasal füze sistemleri de dahil olmak üzere askeri seçenekleri gözden geçireceklerinin altını çizdi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, daha önce yaptığı açıklamada, Moskova'nın Orta ve Kısa Menzilli Füzeleri İmha Anlaşması'nı ihlal etmediğini ve anlaşmadan çıkmayı planlamadığını söylemişti.