ABD, Rusya'daki vatandaşlarını olası tehditlere karşı uyardı: "Tahliye planlarınızı hazırlayın"

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ABD'nin Rusya Büyükelçiliği, Ukrayna'yla kriz derinleşirken ülkedeki vatandaşlarının tahliye planlarını hazırlaması uyarısında bulundu.

The Guardian'da yer alan habere göre, ABD'nin Rusya Büyükelçiliği, dün ülkedeki Amerikalılara gönderdiği açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Alışveriş merkezlerine, tren ve metro istasyonlarına, şehir merkezlerindeki diğer kalabalık toplanma merkezlerine yönelik saldırı tehditleri oldu. Kişisel güvenlik planlarınızı gözden geçirin. ABD hükûmetinin desteğine bağlı olmadan kendi tahliye planınızı oluşturun."

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Rusya'ya olası saldırılarla ilgili istihbaratı ABD'nin kendilerine verip vermediğini sorgulayarak "Vermediyse bütün bunları nasıl anlayalım?" diye sordu.