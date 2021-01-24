ABD, Rusya'daki protestolarda "sert müdahaleyi" kınadı; insan hakları vurgusu yaptı

Rusya'ya döndükten sonra gözaltına alınan muhalif lider Aleksey Navalni'nin acilen serbest bırakılmasını talep eden ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya genelinde dün gerçekleşen 2 binden fazla insanın gözaltına alındığı protestolarda 'sert müdahaleyle' ilgili de kınama açıklaması yaptı.

Financial Times'ta yer alan habere göre, Biden yönetiminde ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya'da cumartesi günü gerçekleşen hükûmet karşıtı protestolarda polisin sert müdahalesini kınama açıklaması yaptı.

Açıklamada "Rusya yetkililerine evrensel haklarını kullandıkları için gözaltına alınan herkesin ve Aleksey Navalni'nin acilen ve koşulsuz bir şekilde serbest bırakılmasını talep ediyoruz. ABD, Rusya ya da nerede tehdit altında olurlarsa olsun insan hakları mücadelesi içindeki müttefikleriyle omuz omuza duracaktır." ifadeleri yer aldı.

Ağustos ayında Noviçok'la zehirlendikten sonra Almanya'da tedavi gören ve bu hafta Rusya'ya döner dönmez tutuklanan muhalif lider Aleksey Navalni'nin serbest bırakılması için Rusya'nın 70'ten fazla şehrinde binlerce insan sokağa çıktı. Protestolarda 2 binden fazla kişi gözaltına alındı.