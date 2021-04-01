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Dünya

ABD, Rusya'da vize hizmeti veren elçilik sayısını bire indirdi

01 Nisan 2021 14:16

T24 Dış Haberler

ABD, Rusya'da faaliyet gösteren; vize servisi ve ABD vatandaşlık hizmetleri veren konsolosluk sayısını azalttı.

ABD Rusya Büyükelçisi John Sullivan, Rusya'da sadece Moskova Büyükelçiliği'nin vize servisi vereceğini duyurdu. 

Sullivan, ülkedeki ABD vatandaşlarına da artık sadece Moskova'daki elçiliğin hizmet edeceğini açıkladı.

Büyükelçi, "Büyükelçilik çalışan kısıtlaması sebebiyle verebildiğinin en yüksek seviyesinde vize hizmeti vermeye çalışacak" dedi. 

Rusya, 2017'de ABD diplomatik misyonlarına personel kotası koymuştu.

Açıklamada Vladivostok'taki konsolosluğun kapalı kalmaya devam edeceği, Yekaterinburg'takinin ise vize ve ABD vatandalık hizmetleri vermeyeceği belirtildi.

abdrusyavize
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