T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD: Rusya çekilecekse onların seçimi fakat biz Suriye'de istikrar sağlamaya devam edeceğiz

Sözcü Nauert, günlük basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu

13 Aralık 2017 06:44

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rus askerlerini Suriye'den çekeceği yönündeki açıklamasına ilişkin, "Eğer Rusya çekilecekse bu onların seçimi fakat biz müttefiklerimizle ülkede istikrar sağlamaya devam edeceğiz." dedi.

Sözcü Nauert, günlük basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Putin'in Rus askerlerini Suriye'den çekeceği yönündeki açıklamasının gündeme getirilmesi üzerine bu konuya değinen Nauert, şöyle konuştu:

"Çok ilginç; Rusya, Suriye'de görevin bittiğini düşünebilir. Suriye'de bizim işimiz bitmedi. 'Biz' derken ABD'yi, bütün koalisyon güçlerini kastediyorum. IŞİD'in elinde olan yerler var, ülkede hala istikrarın sağlanması gerekiyor. Eğer Rusya çekilecekse bu onların seçimi fakat biz müttefiklerimizle ülkede istikrar sağlamaya devam edeceğiz."

ABD'nin Esad'le anlaştığı iddiası

Nauert'e, ABD'de yayın yapan New Yorker dergisindeki bir makalede geçen "ABD, Esed'le 2021 yılına kadar görevde kalması konusunda anlaştı." iddiası soruldu.

ABD'nin Suriye konusunda Cenevre sürecini takip ettiğini belirten Nauert, "Suriye'nin geleceğinde Esed'in olacağını düşünmüyoruz. Bu, Suriye halkının vereceği bir karardır." yanıtını verdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ısrarlı sorular üzerine, "Makalede 2021'e kadar Esed'in iktidarda kalmasını kabul ettiğimiz yazılıyor. Biz böyle bir şeyi kabul etmedik." açıklamasını yaptı.

"Rusya anlaşmalara gelince dürüst bir taraf değil"

Ayrıca Nauert'e, Rusya'nın ABD'ye "Birbirimizin içişlerine karışmayalım." teklifinin neden Başkan Donald Trump yönetimi tarafından "reddedildiği" sorusu da yöneltildi.

Rusya'ya güvenilemeyeceğini söyleyen Nauert, "Komik olan, sanki teklifi biz reddetmişiz gibi bir hava estiriliyor. Size hatırlatmak isterim ki Rusya anlaşmalara gelince dürüst bir taraf değildir." diye konuştu.

Nauert, bu sözlerine gerekçe olarak Minsk anlaşmasını ve Orta Ölçekli Nükleer Güç Anlaşması'nı gösterdi.

 

ETİKETLER

abdtürkiyesuriyeışiddeaşaskeri güçrusya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24