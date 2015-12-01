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Dünya

ABD Rojava'ya üs mü kuruyor?

Almanya da bin 200 asker gönderecek

01 Aralık 2015 21:15

Rojava'ya gönderilen ABD özel birliği çalışmalara başlarken, Cizire Kantonu Savunma Kurulu İlişkiler Sorumlusu Nasır Hacı Mansur, bir askeri üs ve havaalanı yapılacağını öne sürdü. Mansur "Suriye tüm devletlerin müdahale ettiği karmaşık bir hal alabilir. Amerika ya da başka bir ülkenin kara operasyonu da mümkün. Fransa gibi İngiltere'de devreye girebilir" dedi.

Radikal’de yer alan habere göre, Cizire Kantonu Savunma Kurulu İlişkiler sorumlusu Nasır Hacı Mansur, askeri eğitim vermek üzere Rojava’ya gönderilen ABD özel birliğinin göreve başladığını söyledi.

Nasır Hacı Mansur “Uluslararası koalisyonun hava desteği öncesinde de güçlerimiz eğitimliydi ve IŞİD’e karşı etkili bir savaş veriyordu. Demokratik Suriye Güçleri, elindeki toprakları genişletiyor ve gücünü de o oranda arttırıyor. Bundan dolayı işbirliği ve koordinasyon çok önemlidir” dedi

Kanton yetkilisi, “Amerikalı askeri danışmanların işi, Kürt güçlerini geniş çaplı bir operasyona hazırlamaktır. En önemlisi, bu gücün, koalisyon ile güçlerimiz arasında koordinasyon sağlamak gibi bir rolü üstlenmesidir” ifadelerini kullandı.

Rojava’da bir askeri üs ve havaalanı yapılacağı bilgisini veren Mansur, “Şunu anlamamız lazım; Suriye’de bir karışıklık var ve her ihtimali değerlendirmeliyiz. Suriye tüm devletlerin müdahale ettiği karmaşık bir hal alabilir. Amerika ya da başka bir ülkenin kara operasyonu da mümkün. Fransa gibi İngiltere’de devreye girebilir” şeklinde konuştu.

 

50 kişilik birlik gitmişti

 

50 kişilik ABD Özel Kuvvetler birliği, 27 Kasım’da Rojava’nın Kobani bölgesine varmıştı. Daha önce medyada, Amerika’nın, Kürt güçleriyle birlikte Derik’e bağlı Rimelan kasabasında bir hava üssü kurmak istediği haberleri yer almıştı.

 

Almanya bin 200 asker gönderecek

 

Almanya da, bu yıl bitmeden Rojava ile Suriye’ye Tornado keşif uçakları, bir firkateyn, bir yakıt ikmal uçağı ile bin 200 asker gönderme karar almıştı. Fransa’nın ardından İngiltere de bugünlerde Suriye’deki hava operasyonlarına katılmaya başlayacak.

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