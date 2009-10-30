ABD resesyondan çıktı

ABD Ticaret Bakanlığı’nın açıklamasına göre, ABD’de gayrisafi yurtiçi hasıla 3. çeyrekte yıllık bazda yüzde 3.5 büyüdü. Böylece, son bir yıldan sonra ilk kez büyüme kaydetmiş oldu. ABD ekonomisi 4 çeyrektir üst üste daralma yaşıyordu. En son 2008 yılı 2. çeyrekte yüzde 1.5 büyüme kaydetmişti.Ekonomistler, büyümede 787 milyar dolarlık teşvik planının etkisi olduğunu belirtirken, planın sona ermesiyle büyümenin sona erebileceği endişesini taşıyor.ABD ekonomisinin büyümesinde, ağustos ayında sona eren hurda karşılığı otomobil satışı programının da etkisi oldu. Toparlanma yavaş bir seyir izlerken, hâlâ işsizlik oranı rekor yüzde 9.8 seviyelerinde kalmayı sürdürüyor.Ekonomik Politikalar Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Dean Baker, “Resesyonun bittiğini söyleyebilirsiniz ancak böyle hissetmiyoruz” dedi.Büyüme verisi bu ülkede faiz indirimlerinin durabileceğinin de işareti. ABD Merkez Bankası (FED) krizde ekonomiyi desteklemek için arka arkaya faiz indirimlerine giderek, faizleri yüzde 0 - 0.25 aralığına çekmişti.Büyüme rakamının açıklanmasının ardından New York Borsası günü yükselişle kapadı. Dow Jones Endeksi yüzde 2.05 artarak 9.962 puan oldu. Nasdaq Teknoloji Endeksi de yüzde 1.84 değer kazanıp 2.097 puana ulaştı.ABD’nin önümüzdeki 2 yıl içinde yıllık yüzde 1 - 2 arasında büyüme göstereceğini belirten ‘Kriz kâhini’ Prof. Nouriel Roubini, son dönemdeki yatırım işlemlerinin ‘tehlikeli nokta’ya geldiğine dikkat çekti. CNBC’deki haber analizde Roubini’nin şu görüşleri aktarıldı:“Likidite bolluğu varlık peşinde koşuyor, varlık fiyatları arttı. Bütün carry trade işlemlerinin anasını yaşıyoruz. Dolar carry trade işlemlerinin fonlama aracı oldu. Bu yüzden, doların zayıflığı bir süre daha devam edecek ancak sonsuza dek devam edemez. Ters yöndeki hareketi tüm dünya piyasalarında çöküşe neden olabilir. Bunun kısa dönemde gerçekleşmesi zor. Reel ekonomideki kırılganlık ortadan kalkmadı. Bu durum, ABD Merkez Bankası’nı faiz artırım silahını uzun süre kullanmaktan alıkoyacak.”