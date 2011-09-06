-''ABD resesyona girmeyecek'' SİNGAPUR (A.A) - 06.09.2011 - Dünya Bankası Başkanı Robert Zoellick, ABD'nin yavaş büyüyeceğini, ancak resesyona girmeyeceğini söyledi. Zoellick, Singapur'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD ekonomisinin muhtemelen yavaş büyüyeceğini ve yüksek işsizliğin süreceğini, ancak resesyonu savuşturacağını belirtti. Avrupa'nın borç krizinin yatırımcı ve tüketici güvenine zarar verme tehdidi taşıdığına işaret eden Zoellick, Avrupa'nın karşı karşıya olduğu güçlüklerin ABD'nin karşı karşıya bulunduğundan daha ''tehditkar'' olduğunu vurguladı. Zoellick, Avrupalı ülkelerin mali bütünleşmeyi artırmaya ihtiyacı olabileceğini sözlerine ekledi. Singapur Maliye Bakanı Tharman Shanmugaratnam da ABD ve Avrupa'daki zayıf ekonomik büyümenin buraları ''her yeni şoka fazlasıyla kırılgan'' yaptığını ifade etti.