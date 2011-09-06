T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

''ABD resesyona girmeyecek'' SİNGAPUR (A.A)

06 Eylül 2011 15:05

-''ABD resesyona girmeyecek'' SİNGAPUR (A.A) - 06.09.2011 - Dünya Bankası Başkanı Robert Zoellick, ABD'nin yavaş büyüyeceğini, ancak resesyona girmeyeceğini söyledi. Zoellick, Singapur'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD ekonomisinin muhtemelen yavaş büyüyeceğini ve yüksek işsizliğin süreceğini, ancak resesyonu savuşturacağını belirtti. Avrupa'nın borç krizinin yatırımcı ve tüketici güvenine zarar verme tehdidi taşıdığına işaret eden Zoellick, Avrupa'nın karşı karşıya olduğu güçlüklerin ABD'nin karşı karşıya bulunduğundan daha ''tehditkar'' olduğunu vurguladı. Zoellick, Avrupalı ülkelerin mali bütünleşmeyi artırmaya ihtiyacı olabileceğini sözlerine ekledi. Singapur Maliye Bakanı Tharman Shanmugaratnam da ABD ve Avrupa'daki zayıf ekonomik büyümenin buraları ''her yeni şoka fazlasıyla kırılgan'' yaptığını ifade etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24