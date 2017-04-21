ABD: Reina katliamını planlayan IŞİD'li öldürüldü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), yılbaşı gecesi İstanbul Ortaköydeki eğlence mekanı Reina'ya yapılan saldırıyı planlaladığı öne sürülen IŞİD militanı Abdurrahman Ozbeki’yi karadan yapılan bir baskınla Suriye’de öldürdüklerini duyurdu.

Konuyla ilgili açıklama yapan CENTCOM Sözcüsü Albay John Thomas, Özbeki'nin IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'ye yakın olduğunu, terör örgütünün dış saldırıları, yabancı savaşçı ve finans kaynaklarından sorumlu liderlerinden biri olduğunu söyledi.

Thomas şunları kaydetti:

Reina saldırganı, talimatı kimin verdiğini açıkladı

"6 Nisan'da ABD kuvvetlerinin Suriye'de IŞİD yöneticisi Abdurrahman Özbeki'nin öldürmek üzere yaptığı bir baskında Özbeki'nin öldürüldüğünü teyit ettik. Özbeki IŞİD'in sözde halifesi Ebubekir El Bağdadi'ye yakın isimlerden biriydi. IŞİD'in yabancı para ve savaşçı akışını yöneten liderlerden biriydi. IŞİD'in dış operasyonlarında da önemli rol oynayanlardan biriydi. Yılbaşı gecesinde 39 masum sivilin hayatını kaybettiği yüksek profilli İstanbul gece kulübü saldırısını planlamıştı."

Ne olmuştu?

İstanbul Ortaköy'de bulunan eğlence mekanı Reina'ya yılbaşı gecesi bir saldırgan tarafından uzun namlulu silahla düzenlenen saldırıda 1'i polis, 25'i yabancı uyruklu 39 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıda 65 kişi de yaralanmıştı. Saldırıyı IŞİD üstlenmiş ve Özbek asıllı saldırgan Abdülgadir Masharipov saldırıdan 17 gün sonra İstanbul Esenyurt'ta yakalanmıştı.