ABD rehineleri kurtarmak için operasyon yapmış

Amerikan Özel Kuvetleri'nin, aralarında Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) terör örgütü tarafından vahşi bir şekilde başı kesilerek öldürülen foto muhabiri James Wright Foley'in de bulunduğu Amerikalı rehineleri kurtarmak için bu yaz başında Suriye'ye sızarak operasyon düzenlediği ortaya çıktı.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkilinin verdiği bilgilere göre, ABD Başkanı Barack Obama'nın onayladığı söz konusu operasyon, Amerikan askeri ve istihbarat birimlerinin yanı sıra havadan izleme uçağı desteğiyle gerçekleştirildi. Zaman'dan Aydoğan Vatandaş'ın haberine göre, bölgeye hava aracıyla gittikleri öğrenilen Amerikan komandoları daha sonra rehinelerin bulunduğu noktaya karadan sızmaya çalıştı. Ancak Amerikan Özel Kuvvetleri, rehinelerin bölgeden kısa bir süre önce götürüldüklerini fark etti.

Amerikalı yetkililer, olay sırasında Amerikan komandoları ile IŞİD arasında çatışma çıktığını, çatışmada bir Amerikalı görevlinin IŞİD militanları tarafından karadan açılan ateş sonucu yaralandığını, komandoların karşılık vermesi sonucu da bazı IŞİD militanlarının öldürüldüğünü belirtti.