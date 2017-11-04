ABD Raporu: İklim değişikliği gerçek

Deniz Kılınç / İstanbul, 4 Kasım (DHA) - ABD federal hükümeti Cuma günü yayınladığı bilimsel raporda, iklim değişikliğinin gerçek olduğunu, \"çok yüksek bir ihtimalle\" insanlar tarafından kaynaklandığını ve Amerikalıların günlük hayatını etkilediğini söyledi.

Hükümetin yayınladığı veriler, iklim değişikliğinin bir Çin uydurması olduğunu söyleyen ABD Başkanı Donald Trump\'ın iddialarıyla tamamen zıt bir durum yaratıyor.

Dördüncü Ulusal İklim Değerlendirmesi\'nin bir parçası olarak yayınlanan İklim Bilimi Özel Raporu\'na göre dünya genelinde yüzeydeki hava sıcaklığı, 115 yıldır her sene bir santigrat artış gösterdi. Rapora göre şu an, modern medeniyet tarihinin en sıcak dönemi yaşanıyor.

Yayınlanan raporda \" devamlı artış gösteren insan davranışları atmosferin ve okyanusun ısınmasına neden olan güçlü kanıtlar\" olarak adlandırıldı. Raporda, \"Özellikle sera gazı emilimi olmak üzere insan aktiviteleri, 20. yüzyılın ortalarından beri gözlenen bu sıcaklığın en baskın sebebi\" denildi.

ABD\'li bilim insanları, bu açıklamaların şaşırtıcı olmadığını söylerken, Trump yönetimi fosil yakıtların küresel ısınma üzerinde bir etkisi olduğunu reddetmişti.