ABD, Rakka'ya '200 asker daha gönderecek'

ABD Savunma Bakanı Ashton Carter, IŞİD'le mücadeleye destek olmak için örgütün kalesi olarak bilinen Rakka'ya 200 asker daha yollayacaklarını söyledi.

ABD liderliğindeki koalisyon, Kürt ve Arap savaşçıların desteğiyle geçen ay başlattığı bir operasyon ile, Rakka'nın IŞİD'den geri alınmasını hedefliyor.

Suriye'de ABD ordusunun konuşlandırdığı halihazırda 300'e yakın asker bulunuyor.

Cumartesi günü Bahreyn'de Orta Doğu kriziyle ilgili açıklama yapan Savunma Bakanı Carter, 200 ek kuvvetin bölgede planlama, eğitim ve teçhizatın sağlanması ile bölgedeki güçlerin desteklenmesi amacıyla gönderileceğini ifade etti.

Carter ayrıca, Suriye'nin müteffiki Rusya'nın "iç savaşı alevlendirmek ve yaşanan acıları daha da uzatmakla kaldığını" sözlerine ekledi.

Bu arada Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, BBC'ye verdiği radio mülakatında Suriyeli hükümet güçlerinin Halep'te zafer kazanması ile savaşın bitmeyeceğini söyledi.

Staffan de Mistura, Suriye'de barışın sağlanması bölgenin gelecekteki siyasi düzeni ile ilgili ciddi müzakereler yapılması gerektiğini belirtti.

Mistura'ya göre, Suriye'de barış ve istikrarın sağlanması yalnızca güç paylaşımı ile mümkün

Suriye ordusu, muhaliflerin elindeki Halep kentinin yüzde 85'ini geçtiğimiz haftalarda ele geçirmişti.

Şiddetin tırmanması üzerine onbinlerce Halep'li evlerini terk ederek hükümetin kontrolündeki bölgelere kaçmıştı.