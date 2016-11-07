ABD Rakka operasyonundan memnun

Kürt grupların Rakka'yı terör milisi IŞİD'den geri almak üzere gece saatlerinde başlattığı saldırı ABD tarafından memnuniyetle karşılandı. ABD Savunma Bakanı Ashton Carter Suriye kentinin dış dünya ile bağlantısının kesilip terör milisinden kurtarılmasının koalisyon tarafından uygulanan planının yeni bir aşaması olduğunu söyledi. Rakka'yı kurtarma harekâtına katılanların beşte dördünü kentten kaçan sivillerin oluşturduğu bildirildi.

Musul gibi Rakka operasyonunun da zor geçeceğini belirten ABD Savunma Bakanı, ancak ‘IŞİD hilafeti masalını sona erdirip terör milisinin ABD ve müttefiklerine terör saldırısı düzenleme yeteneğini zayıflatmak için buna mecbur olunduğunu', dile getirdi. Ashton Carter ‘Uluslararası koalisyonun IŞİD'i nihai yenilgiye uğratabilmek için Suriye ve Irak'taki yerel güçleri desteklemesinin gerekli olduğunu' da sözlerine ekledi.

Musul çevresindeki çember daralıyor

Terör milisi IŞİD'in eline geçmeden önce yüz binlerce kişinin yaşadığı Rakka'yı kurtarmak için başlatılan operasyonda sivillerin can güvenliğine öncelik tanındığı ve halktan çarpışma bölgelerinden uzak durulmasının istendiği açıklandı. Kürt kaynakları kente on kilometre daha yaklaşıldığını ve Rakka çevresindeki birçok köyün kurtarıldığını duyurdu. Suriye Demokratik Güçlerine hâkim olan YPG radikal Sünni IŞİD ile mücadelede Batı'nın en önemli müttefiki sayılıyor. Kürt grupları eskiden IŞİD'in ikmal yollarının geçtiği Suriye'nin Türkiye sınırı boyunca uzanan topraklarının önemli bölümünü ele geçirdi. Türkiye Kürtlerin bu bölgede yayılmasını önlemeye çalışırken Suriye Demokratik Güçleri Ankara hükümetinden ülkenin içişlerine karışılmamasını istedi.

Uluslararası yardım kuruluşlarından Musul'daki çarpışmalar nedeniyle şimdiye kadar 22 bin kişinin geçici kamplara sığındığı ve bu sayının 700 bine ulaşabileceği öğrenildi. Irak ordusunun IŞİD'in, doğu ve kuzeyden Musul'a giren Irak ordusuna karşı sivilleri canlı kalkın olarak kullanmasından endişe ediliyor. Musul'un güneyinde de ordunun hızla ilerlediği ve kente yakın köyleri terör milisinden kurtardığı haber veriliyor.

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DW, dpa/AG, BÖ