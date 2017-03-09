ABD Rakka operasyonu için yüzlerce deniz piyadesi gönderdi

ABD, Suriye'de Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) elinde bulunan Rakka kentini almak için düzenlenen operasyonu desteklemek için bölgeye yüzlerce deniz piyadesi gönderdiğini açıkladı.

Suriye'nin kuzeyinde Kürtlerin oluşturduğu Halk Savunma Birlikleri'nin (YPG) öncülüğünde kurulan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Rakka'ya yönelik ABD destekli bir operasyon başlatmıştı.

ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri, Washington Post gazetesine yüzlerce ABD deniz piyadesinin operasyona destek için gönderildiğini ve bu askerlerin IŞİD'i top atışına tutabilecekleri bir ileri karakol kuracağını aktardı.

Takviye birliklerin ne zaman Suriye'ye gönderildiği konusunda ise bilgi verilmedi. ABD'nin özel kuvvetleri, hâlihazırda SDG'yi desteklemek için bölgede bulunuyordu.

Rakka'nın etrafındaki pek çok bölgeyi IŞİD'in elinden alan örgütün önümüzdeki haftalarda kente yönelik bir operasyon başlatması bekleniyor.

"Müttefiklerimizin çatışmasını engellemeye çalışıyoruz"

Orta Doğu'daki ABD birliklerini yöneten ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel de bugün Türkiye ile Kürt güçleri arasında çatışma riskinin bulunduğunu söyledi.

Votel Senatör John McCain'in, ABD'nin müttefiki olan bu iki güç arasındaki çatışma ihtimali olduğuna yönelik görüşleri paylaşıp paylaşmadığına yönelik sorusuna "Paylaşıyorum. Bu yüzden bunun olmasını engelleyecek hamlelerde bulunmaya çalışıyoruz" diye yanıt verdi.

SDG Sözcüsü Silo: Türkiye'nin kesinlikle bir rolü olmamalı

ABD hafta sonu da bazı özel kuvvetlerini Menbiç'e yerleştirerek Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleriyle SDG arasında çatışma yaşanmasının önüne geçmişti.

Türkiye, SDG'nin içindeki en büyük güç olan YPG'yi terör örgütü olarak tanımlarken ABD YPG'yi bölgede IŞİD'e karşı bir müttefik olarak görüyor.

Bugün Reuters'a konuşan SDG Sözcüsü Talal Silo, Türkiye'nin Rakka'da kesinlikle bir rolü olmaması gerektiğini söyledi.

"Türk tarafı işgalci bir güçtür ve Suriye'de daha fazla toprak kontrol etmesine izin verilmemelidir" ifadelerini kullanan Silo, bu mesajı ABD'li Senatör John McCain'e ve Suriye'nin kuzeyindeki ABD'li askeri yetkililerle görüşmelerinde açıkça söylediklerini belirtti.

Rakka operasyonu ne durumda?

ABD'nin IŞİD'e karşı yürüttüğü operasyonun sözcüsü olan Albay John Dorrian, Kasım ayında kenti kuşatmaya başlayan SDG'nin operasyonlarının "çok çok iyi" gittiğini ve kentin kuşatılmasının birkaç hafta içinde bitebileceğini söylüyor.

Deniz piyadeleri ne yapacak?

Washington Post'a konuşan kaynaklar deniz piyadelerinin Kuveyt ve Cibuti üzerinden bölgeye getirildiğini söyledi.

Piyadelerin yanında 155 milimetrelik mühimmat kullanan M777 Howitzer tipi toplar bulunuyor.

Deniz piyadeleri daha önce de Irak'ta Musul kentini IŞİD'in elinden almak için yürütülen operasyonunun başlangıcı sırasında benzer bir operasyon düzenlemişti.

ABD'nin Suriye'ye gönderebileceği askerlerin bir sınırı var mı?

Önceki ABD Başkanı Barack Obama döneminde ABD özel kuvvetleri SDG'nin Arap ve Kürt savaşçılarını eğitmek için bölgeye gönderilmişti.

Fakat askerlerin sayıları 500 ile sınırlandırılmıştı.

Deniz piyadeleri ise geçici olarak gönderildiği için herhangi bir sayı limiti bulunmuyor.

Associated Press'e göre ABD Başkanı Donald Trump, IŞİD'e karşı mücadelede daha etkili olabilmek adına orduya daha fazla esneklik sağlamak istiyor.

Ajansa göre bölgedeki ABD komutanları Obama yönetiminin her şeye karışmasından usanmıştı.

ABD'nin gerektiğinde kullanmak için Kuveyt'te de bin kişilik bir yedek güç bekletmeyi planladığı ifade ediliyor.

SDG bu hafta Rakka ile Deyrizor arasındaki yolun bir bölümünü de ele geçirmişti.