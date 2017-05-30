ABD: Rakka operasyonu çok yakında başlayacak

ABD'nin IŞİD'le Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, Rakka'ya yönelik operasyonun çok yakında başlayacağını söyledi.

Roma Dışişleri Bakanlığı’ndaki bir toplantıya katılan Brett McGurk, ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı uluslararası koalisyonun 69 üyesi bulunduğunu belirterek, şimdiye kadar 4 milyon 100 bin kişiyi bu örgütün elinden kurtardıklarını anlattı.



IŞİD'in kalesi niteliğindeki Suriye'nin Rakka kentine operasyonun çok kısa süre içinde başlayacağını açıklayan McGurk, burada Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile çalıştıklarını anlatarak, Rakka'ya sadece 2 kilometre mesafede olduklarını belirtti.



McGurk, operasyonun başlama tarihine ilişkin ise bir şey diyemeyeceğini de dile getirerek, ancak oldukça yakın olduğunu söyleyebilirim dedi.