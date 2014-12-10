ABD: PYD'ye Amerikan silahı vermiyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Suriye'de PYD'ye Amerikan silahı sağlamadığını belirtti.

Bir bakanlık yetkilisi, AA muhabirinin konuyla ilgili sorusuna verdiği yanıtta, şunları ifade etti:

“Net olmak gerekirse, ABD, PYD'ye Amerikan silahı sağlamıyor. Kobani'yi savunan IŞİD karşıtı güçlerin, sahada IŞİD'e karşı mücadeleyi sürdürmeleri için sahip olmaları gereken malzeme miktarının tehlikeli biçimde azaldığı geçen ekim ayında belirginleşmişti. Bu nedenle Başkan Obama, Kobani'yi savunanlara Irak'taki Kürt Bölgesel Yönetimi yetkililerince sağlanan malzemeyi havadan tedarik etmeye karar verdi.”

Yetkili, ABD'nin PKK'nın terör örgütü statüsüne ilişkin pozisyonunun değişmediğini, PKK'nın hem ABD hem de AB tarafından terör örgütü olarak tanımlandığını kaydetti.