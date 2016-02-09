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ABD: PYD'nin askeri kanadı YPG'yi terörist örgüt olarak görmüyoruz, desteklemeyi sürdüreceğiz

"YPG, IŞİD ile mücadelede en başarılı güçlerden biri"

09 Şubat 2016 00:51

ABD, Türkiye'de hükümet ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın IŞİD'den farkı olmadığını öne sürdüğü Suriye'deki PYD'nin (Demokratik Birllik Partisi) askeri kolu YPG'yi "terör örgütü" olarak görmediğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, "Türkiye'nin, YPG ile ilgili endişelerini anlıyoruz. Ancak YPG, IŞİD ile mücadelede en başarılı güçlerden biri. Biz onları terörist örgüt olarak görmüyoruz ve kendilerini desteklemeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Doğan Haber Ajansı'ndan Nafiz Albayrak'ın haberine göre; ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, başkent Washington'da düzenlediği basın toplantısında, konu ile ilgili kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Kirby, Türkiye'nin YPG'yi terörist olarak gördüğünü bildiklerini, ancak ABD'nin YPG'yi terörist olarak görmediğini söyledi. Kirby, "Türkiye'nin, YPG ile ilgili endişelerini anlıyoruz. Ancak YPG, IŞİD ile mücadelede en başarılı güçlerden biri. Biz onları terörist örgüt olarak görmüyoruz ve kendilerini desteklemeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.
 

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