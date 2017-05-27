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Dünya

ABD, PYD lideri Salih Müslim'e yine vize vermedi

Salih Müslim'in 2015'teki vize başvurusu Obama yönetimi tarafından reddedilmişti

27 Mayıs 2017 10:50

ABD’nin Suriye’deki IŞİD merkezi Rakka’ya ortak operasyon yapmayı planladığı YPG’nin siyasi kanadı PYD’nin lideri Salih Müslim’e vize vermediği ortaya çıktı.

Hürriyet Washington Temsilcisi Cansu Çamlıbel'in haberine göre, vize başvurusu reddedilen Müslim, Washington’da düzenlenen ‘Ortadoğu yeniden şekillenirken ABD-Kürt işbirliği’ isimli konferansa Skype üzerinden katıldı. Trump yönetiminin YPG’ye ağır silah verme kararını çok önemli bir adım olarak değerlendiren Müslim, ‘İşbirliğimizin siyasi alanda derinleşmesini bekliyoruz’ diye konuştu.

Müslim, şunları söyledi: 

"Rakka ve Musul’un alınması IŞİD’i bitirmeyecek. Savaş devam edecek. Biz Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile kalıcı bir koalisyondan yanayız. Bu sayede bizleri bekleyen uzun savaşa hazır olabiliriz. Ağır silah verilmesi de tek başına yeterli değil. Biz ABD ile işbirliğimizi siyasi alanda da derinleştirmenin peşindeyiz. Suriye’yi kurtaracak tek siyasi proje bizim demokratik federalizm projemizdir.”

Müslim, ‘Neden burada değilsiniz’ sorusu üzerine, ABD’ye vize başvurusunun iki ay önce reddedildiğini açıkladı. Salih Müslim’in 2015’teki vize başvurusu Obama yönetimi tarafından reddedilmişti.  

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