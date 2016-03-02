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Dünya

ABD: PYD, IŞİD'le mücadelede çok faydalı oldu

"PYD'den PKK'yı desteklememesini istedik"

02 Mart 2016 21:36

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Antony Blinken, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin 31. Oturumunda konuştuktan sonra düzenlediği basın toplantısında PYD'nin IŞİD'le mücadele etkin rol oynadığını söylerken “PYD'ye, PKK'yı desteklemeye veya diğer muhalif gruplarla çatışmaya yönelik atacağı adımların büyük sorun yaratacağını çok net bir şekilde söyledik. PYD'den bu konuda sorumlu davranmasını ve IŞİD ile mücadeleye odaklanmasını bekliyoruz” dedi.

Radikal’in haberine göre Blinken’in açıklamaları şöyle:

"Türkiye, Suriye krizinin çözümünde çok önemli bir rol oynuyor. Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde PYD de dahil bazı Kürt gruplara yönelik endişelerini dile getirdi. Bu grup IŞİD ile mücadelede çok etkili oldu ki bu bizim hedefimiz ama PYD'ye, PKK'yı desteklemeye veya diğer muhalif gruplarla çatışmaya yönelik atacağı adımların büyük sorun yaratacağını çok net bir şekilde söyledik. PYD'den bu konuda sorumlu davranmasını ve IŞİD ile mücadeleye odaklanmasını bekliyoruz."

Suriye'de çatışmaların durdurulması, insani yardımların ulaştırılması ve siyasi çözüm için görüşmelerin tekrar başlamasına ilişkin değerlendirmede de bulunan Blinken, çatışmaların durdurulması anlaşması ile bir mekanizma oluşturulduğunu, bu mekanizmanın mükemmel olmadığını ama şiddetin azalmasına yardımcı olduğunu belirtti.

Blinken, "Çatışmaların durdurulması anlaşmasın sürdürülebilir ve gerçek bir anlaşma olmasını ve insani yardımların ulaştırılmasına devam edilmesini umut ediyoruz. Bu konuda son bir haftada ilerleme gördük" diye konuştu.

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